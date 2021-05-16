Kocasına yardım ederken lastik tamirinde usta oldu

İZMİR Dikili'de eşiyle 12 yıldır oto lastik tamiri yapan Suna Canpolat, işindeki yeteneğiyle ilçenin tanınan isimlerinden oldu. Elazığ'da yaşayan Murat Canpolat, akrabalarının tavsiyesi üzerine ailesiyle Dikili'ye taşınarak 2008'de sanayi sitesinde oto lastik tamir atölyesi açtı. Birlikte çalıştığı oğlunun yurtdışına yerleşmesiyle yalnız kalan adamın yardımına eşi Suna Canpolat koştu. Her gün tölyede işi öğrenen 47 yaşındaki Suna Canpolat, rot balans ayarından lastik tamirine kadar her işin üstesinden gelmeyi başardı. Ustalığıyla adından söz ettiren kadın, ilçenin aranan lastik tamircilerinden biri oldu.

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