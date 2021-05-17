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Haberler İzmir Enkazdan kurtuldu doğayla buluştu

Enkazdan kurtuldu doğayla buluştu

'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 katlı apartmanın enkazından 10 saat sonra çıkarılan ve gördüğü tedavi sonrası yürümeye başlayan 15 yaşındaki Günay Özışık, 'da bakımını üstlendiği hayvanlarla yeni bir yaşam kurdu.

Enkazdan kurtuldu doğayla buluştu

17.5.2021

İzmirli bir inşaat firması tarafından tahsis edilen evde yaşayan Özışık ailesi, Günay'ın isteği üzerine akrabalarının yaşadığı Kemalpaşa'ya bağlı Ulucak Mahallesi'nde kiraladıkları eve taşındı.

VETERİNERLİK İSTİYOR
HAYVANLARI çok seven Günay'a ailesi önce bir koyun ve tavuk aldı. Tedaviye gitmediği zamanlarda tüm gününü hayvanlarla geçiren Günay, daha sonra harçlıklarıyla tavşan, güvercin, köpek ve keçi aldı.
HAYVANLARI çok sevdiğini belirten Günay, "Bu sayede depremde yaşadığım o kötü anları unuttum.
Burada zaman çok çabuk geçiyor. Pandemi nedeniyle eğitim uzaktan devam ediyor.
Hayvanları çok sevdiğim için veteriner olmak istiyorum" dedi. Anne Olcan Özışık da oğlunun yeniden yürümeye başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini aktararak, "Oğlum hayvanlarla ilgilenince deprem korkusunu da yendi. Çok mutluyuz" diye konuştu.

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