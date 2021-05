İzmir’den Almanya’ya organik gelinlik sattılar

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu açılırken, gelinlik sektörü de hareketli günler yaşamaya başladı. Türkiye'de yılda yaklaşık 600 bin farklı gelinlik bir kereye mahsus giyiliyor ve daha sonra çöp oluyor. Bunun önüne geçmek için Türkiye'nin ilk bohem konseptli gelinlik markası "Knight & Bride", organik gelinlik imalatı ve ihracatı yaparak bu alanda bir ilke imza attı. 2015 yılında Filiz Erel Tegge ve kızı İpek Emre tarafından kurulan ilk bohem konseptli gelinlik markası hem yurtiçi hem yurtdışı satışlarında yenilikçi tarzı ile dikkat çekiyor. Firma sürdürülebilirlik kaygısının giderek arttığı son yıllarda, 2020 yılından bu yana İzmir'de pandemi süreciyle birlikte kendi bünyesinde organik gelinlik imalatı ve ihracatına yöneldi. Gelinliklerin bir kez giyildikten sonra bir daha kullanılamadığını belirten İpek Emre, bu yüzden geri dönüşümü kolay organik kumaşlar kullandıklarını söyledi.



DOĞAL ELYAFLA İMALAT

Organik gelinliklerde kullanılan kumaşların natural fibre yani doğal elyaftan dokundukları için vücudu terletmediğini ve rahatsız etmediğini belirten İpek Emre, ayrıca organik kumaşlardan üretilen gelinliklerin doğada tamamen çözünebildiğini ve böylece atık oluşumunun önüne geçildiğini söyledi.

Yüzde 100 organik gelinlik üretmenin oldukça maliyetli olduğuna dikkat çeken İpek Emre ilk etapta geri dönüştürülmüş ham maddeden, birden fazla kez giyilebilir, tadilat yapılabilir, düğün sonrası boyanıp abiye olarak da değerlendirilebilen ürünlere öncelik verdiklerini dile getirdi.



BAŞKA BİR DÜNYA YOK

Dünyada atık maddelerin hızlı artışı nedeniyle bu yönde çalışma yapmaya karar verdiklerini, gelinlikler dahil her şeyin hızlı bir şekilde tüketildiğini vurgulayan İpek Emre, şunları söyledi:

"Sürekli daha yenisini, daha iyisini, daha moda olanı alıp hızlıca tüketip çöp yapıyoruz ve böylece her geçen gün dünya üzerindeki çöp miktarı artıyor.

Kirlilikte tekstil sektörünün payı ne yazık ki oldukça fazla.

Pandemi döneminin de bize çok net gösterdiği gibi yaşayacak başka bir dünyamız yok ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak daha bilinçli davranmalıyız."



BU ALANDA ÖNCÜYÜZ

HEM organik hem de sürdürülebilir gelinlikler ürettiklerini belirten Emre sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an için yüzde 100 organik gelinlik üretmek hammadde fiyatlarından ötürü oldukça maliyetli. Dolayısıyla ilk etapta geri dönüştürülmüş ham maddeden ürünler imal etmek önceliğimiz.

Şu an bu felsefeyle üretim yapıyoruz.

Geçen seneden bu yana gelen taleplere göre bu sene 30 parçalık hem organik hem sürdürülebilir bir koleksiyon hazırlayıp Almanya'ya gönderdik.

Türkiye'de bu konseptte üretim yapan ilk firmayız. Sektörde gelinliğin de sürdürülebilir, doğa dostu olabileceğini göstererek güzel bir girişime önderlik ettiğimizi düşünüyorum." Organik gelinlik kumaşların doğada tamamen çözünebilen yapısıyla atık oluşumunun önüne geçtiğini dile getiren İpek Emre, "Tasarladığımız modeller daha sonrasında kullanıma uygun. Düğün sonrasında gerekli tadilatlarla gelinlikler abiye olarak değerlendirilebiliyor" dedi.

Tolga TEKİN