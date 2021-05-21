Hala kızına mesai kıyağı

Karaburun'da daha önce yakın akrabalarını belediyede yüksek maaşla işe yerleştirmesiyle Türkiye gündemine gelen CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. AK Parti, belediyede personelin fazla mesaisi yıllık 270 saatle sınırlı olmasına rağmen Başkan Erdoğan'ın halasının kızı olan Basın Halkla İlişkiler Müdürü Yıldız Sedef'e 600 saat fazla mesai ödediğini tespit ettiklerini açıkladı. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Yasal sınır yani 1 yılda alması gereken maksimum mesai ücreti 270 saatle sınırlı. Denetim komisyonunca yapılan incelemelerde belediye başkanının halasının kızı Yıldız Sedef'te 600 saat mesai ödendiğini tespit ettik. Başkanın makam şoförü bile 270 saatlik mesai limitini dolduramazken halasının kızına yapılan bu kıyak nedir?" diye sordu.



BELEDİYE BORCU 9 MİLYON

Sedef'in belediye şirketinde sözleşmeli işçi olarak göründüğünü ifade eden Avcı, "Şirket personelinin ortalama maaşı 3 bin 100-3 bin 500 lira arasında. Ancak, bu eklemelerle Yıldız Sedef'in maaşı 7 bin 500-8 bin liraya çıkıyor. Belediyenin borcu 2020 sonu itibariyle 9 milyon lira. Belediye kadrolu işçilerin ikramiyelerini bile ödeyemezken halasının kızına ödenen bu yüksek fazla mesai nedir?" diye konuştu.



CHP'li Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın Halkla İlişkiler Müdürü yaptığı kuzeni Yıldız Sedef'e ödediği rekor mesai ücreti ilçeyi karıştırdı.



SKANDALLARIN BAŞKANI

CHP'li Erdoğan göreve geldikten sonra ilk olarak belediye şirketine kendisini yönetici olarak atayıp 2. bir maaş bağlamasıyla gündeme gelmişti. Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Erdoğan, ayrıca yakın akrabalarını da belediyede yönetici yapmakla suçlandı. Bu isimlerden biri de halasının kızı Yıldız Sedef'ti. Belediyede denetim yapan İçişleri Bakanlığı müfettişleri, hazırladıkları raporda Başkan Erdoğan'ın akraba çevresinden işe alınanlarla ilgili olarak belediye şirketine işçi olarak alınan Yıldız Sedef'in Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü unvanını kullandığını ve ortalama 7 bin 500 lira maaş aldığını kaydetti. Ayrıca belediye başkanının yeğeni Derya Efe Girgin'in de gayri resmi olarak plaj işletmelerinden sorumlu müdür yapıldığını belirterek 4 bin 750 lira maaş aldığının anlaşıldığını ifade etti.



CHP'li Erdoğan hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verilmişti.



SAVCIYA İFADE VERDİ

MÜFETTİŞLER, "Başkan Erdoğan'ın kendi akraba çevresinden işe aldığı diğer belediye çalışanlarını resmi ya da gayri resmi olarak üst makamlarda görevlendirerek ve yüksek maaşlar ödeyip menfaat sağladığı" iddiasını rapor etti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 konu hakkında CHP'li Başkan hakkında soruşturma izni verdi. Öte yandan Cumhuriyet Savcılığı'nın Soylu'nun verdiği izin kapsamında başlattığı soruşturmada Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde ifade verdi. Bu konu belediyenin kesin hesaplarıyla ilgili incelemede bir kez daha gündeme geldi. Meclis toplantısında konuşan Denetim Komisyonu'nun AK Partili üyesi Yasemin Aytaç, personelin fazla mesai sınırının 270 saat olduğunu ancak bazı personele 600 saat mesai verildiğini gördüklerini söyledi.

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı



PERSONELİN İKRAMİYELERİ ÖDENEMİYOR

BELEDİYENİN borcunun 2020 sonu itibariyle 9 milyon lirayı bulduğunu ifade eden AK Partili Avcı, "Aynı zamanda kadrolu işçilerin ikramiyeleri bile ödenemezken hala kızına ödenen bu yüksek fazla mesai ne demektir?" diye sordu.

Erhan GÜLENÇ