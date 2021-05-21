İzmir’in göbeğinde uyuşturucu çatışması

İzmir'in Konak ilçesi, Üçyol mahallesinde iddiaya göre manav dükkanı işleten Solaker kardeşler ile dövme stüdyosu sahibi M.C.T. arasında uyuştrucu satışından dolayı çıkan tartışmada silahlar konuştu. Çıkan çatışmada bir kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı. Sokak ortasında yaşanan olayda vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Teksas sokaklarını aratmayan silahlı çatışmayı bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

ÖNCE TARTIŞMIŞLAR

Dövme stüdyosu sahibi M.C.T. polis tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alınırken, polise ilk ifadesini veren Ferhat Solaker'in, kardeşleriyle birlikte manav dükkanı işlettiklerini, dövme işi yapan M.C.T'nin uyuşturucu sattığını, kendisini bu yüzden defalarca uyarmalarına rağmen madde satışına devam ettiğini, yeniden uyarmaya gittikleri sırada aralarında tartışma çıktığını ve işyerinden aldığı pompalı tüfekle M.C.T'nin kendilerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay önceki akşam saatlerinde Anafartalar Polis Merkezi Amirliği bölgesinde kalan Konak Altıntaş mahallesi, 341 sokakta yaşandı. Erdal, Ferhat ve Nusret Solaker kardeşler tarafından işletilen manav dükkanı ile aynı bölgede dövme işi yapan M.C.T. arasında iddiaya göre mahalede uyuşturucu satışı nedeniyle tartışma çıktı. İddaya göre Ferhat Solaker ve Erdal Solaker yine uyuşturucu satışı yaptığını iddia ettikleri dövmeciyle tartıştı. Tartışma sonrası M.C.T. ile Solaker kardeşler arasında silahlı çatışma çıktı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Mahalle sakinleri ve çevreden geçen vatandaşlar adeta Teksas sokaklarını andıran silahlı çatışma nedeniyle büyük korku yaşarken, Erdal Solaker, Ferhat Solaker, Nusret Solaker ve Veysel Balaban isimli dört kişi yaralandı. Kardeşlerden Erdal Solaker, kaldırıldığı hastanede can verdi, Nusret Solaker'in durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bu arada Veysel Balaban'ın olayı yatıştırmak isterken kaza kurşunuyla vurulduğu ileri sürüldü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, dövmeci M.C.T'yi suç aleti pompalı tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.

FATİH ŞENDİL