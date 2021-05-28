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Haberler İzmir Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı

Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı

Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı

28.5.2021

İZMİR'DE akciğer nakli olan 2 hasta, koronavirüs salgını sürecinde azalan organ bağışına dikkat çekmek amacıyla akciğerleri dışındaki tüm organlarını bağışladı. 2009'da pulmoner hipertansiyon hastalığına bağlı akciğer nakli olan Kamil Hamidullah, sağlığına kavuştuktan sonra Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği'ni kurdu. Organ bağışına yönelik çalışmalar yürüten Hamidullah, nakil bekleyen hastaları ve ailelerine destek oluyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran Hamidullah ve dernek üyesi İbrahim Kurtuluş, akciğerleri dışında tüm organlarını bağışladı.
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