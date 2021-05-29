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Haberler İzmir Gaziemir’deki garaj tepkisi büyüyor

Gaziemir’deki garaj tepkisi büyüyor

İzmir Gaziemir Beyazevler Mahallesi'nde iddiaya göre iki ay önce park yapılacağı için çalışmalara başlanan alanda ESHOT Ağır Bakım Garajı yapılmak istenmesi nedeniyle vatandaşların başlattığı isyan büyüyor.

Gaziemir’deki garaj tepkisi büyüyor

29.5.2021

Yapılan plan değişikliğine çevrede yaşayan vatandaşlar tepki gösterirken, çalışmaların olduğu yerde de eylem yapılmıştı. Konuyla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, Belediye Başkanı Halil Arda'ya çağrıda bulundu.

ÇEVRE KATLİAMI VAR
Verimli toprağın alandan alınarak dereye dolgu yapıldığına dikkat çeken AK Partili Atmca, "Burası konut alanı içerisinde kalan 40 dönümlük bir alan. Daha önce bölgede yaşayan vatandaşlar burada imza kampanyası başlatıyor ve alanın park yapılması konusunda Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunuyorlar. Bu çalışmayı gören bölge halkı alana gidip sorduğunda kendilerine 'park yapıyoruz' yanıtı veriliyor. Ancak sonradan ortaya çıkıyor ki aslında alana park değil de ESHOT Garajı yapılıyor. Çevre anlamında bir katliam söz konusu" dedi. Garaj yapılmak istenen alanın bölge için tek nefes alma yeri olduğunu belirten Atmaca, "İnsanlar burada betonun arasına sıkışmış durumda. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen fidanlık alanının devri iptal edilsin. Bu 40 bin metrekarelik alan ile Buca'daki fidanlık takas edilsin. Yapılacak olan gençlik ve spor merkezleri de bu alana yapılsın" diye konuştu.

"MECLİS'TE ÇÖZÜLMEZSE YARGIYA GİDERİZ"
GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil Arda'ya bölge halkına kulak verme çağrısında bulunan Uğur İnan Atmaca, "Biz bir şey dediğimizde hemen 'büyükşehir yapacak' diyorlar. Yani başkan koltuğu fuzuli işgal ediyor. Biz bunlara rağmen konuyu Meclis'te gündeme getireceğiz. Sonuç alamamamız halinde yargı yoluna başvuracağız. Yerel yöneticiler halkın hassasiyetlerine kulak vermeli" ifadelerini kullandı.

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