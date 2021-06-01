İzmir'de restoran ve kafeler kademeli normalleşme kapsamında müşteri kabul etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme koşulları çerçevesinde bugün itibariyle yeme-içme yerleri 07.00'den itibaren müşteri kabul etmeye başladı.

Belirlenen kurallara göre iş yerlerini açan esnaf hazırlıklara geceden başladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından özellikle uzun zamandır kapalı olan kahvehaneler geceden temizlik için kolları sıvadı.

Müşteriler de sabah saatlerinde açılan kafe, restoran ve kahvehanelerden hizmet almaya başladı.

"İLK BAŞTA SAĞLIK GELİYOR AMA BÜYÜK ÖZLEM DE VAR"

Konak'ta bir restoranda çalışan Metin Damyan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla izlediğini anlattı.

Açıklamanın ardından sabah 5'te dükkanı açtıklarını ve hazırlıklara başladıklarını belirten Damyan, "Şimdi de 'Bismillah' diyerek dükkanımızı müşterilerimize de açtık. Nafakamızı bekliyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Müşteriler de özlemiş. Tabii ilk başta sağlık geliyor ama büyük özlem de var." diye konuştu.

Kahvehanede çaycılık yapan Mehmet Yıldız iş yerlerinin diğer işletmelere göre daha uzun süredir kapalı olduğunu dile getirdi.

Bu yüzden Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklara hemen başladıklarını kaydeden Yıldız, "Sabah 6'da ocağın altını yaktık. Müşterilerimiz de çok özlemiş. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Müşteri olarak kahvehaneye gelen Halil Baran da dışarıda çay içmeyi özlediğini söyledi. Esnafın zor günler geçirdiğine işaret eden Baran, "İnşallah virüsten ve maskeden de kurtuluruz ve normal hayatımıza geri döneriz." temennisinde bulundu.