  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tekrar kavuştu

’ne tekrar kavuştu

Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tekrar kavuştu

3.6.2021

BAZI yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar doğrultusunda, 1982 yılında Ege Üniversitesi'nden koparılarak o dönemde yeni açılan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne dahil edilen Hukuk Fakültesi de yeniden Ege Üniversitesi bünyesinde kuruluyor. Ege Üniversitesi'nin yanı sıra, 7 üniversiteye daha yeni fakültelerin kurulması kararlaştırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tekrar kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.