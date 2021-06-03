Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tekrar kavuştu

BAZI yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar doğrultusunda, 1982 yılında Ege Üniversitesi'nden koparılarak o dönemde yeni açılan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne dahil edilen Hukuk Fakültesi de yeniden Ege Üniversitesi bünyesinde kuruluyor. Ege Üniversitesi'nin yanı sıra, 7 üniversiteye daha yeni fakültelerin kurulması kararlaştırıldı.