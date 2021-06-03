MP’li Güven’den CHP’li Bayır’a sert yanıt

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Memleket Partisi'nin İzmir kadrolarına yönelik eleştirilerine partinin MYK Üyesi Asuman Ali Güven'den cevap geldi. Kendisinin birçok kez aday olup seçilemediğini söyleyen Bayır'a cevap veren Güven, Tacettin Bayır'ın da CHP İl başkanlığına atamayla geldiğini hatırlattı. Güven, "Tacettin Bey de kongrede seçim kazanıp il başkanı olmadı. Kongrede aday olmak için imza toplamaya çalıştı, çok zorlandı. Nitekim o sene il başkanlığı yarışında üç kişi vardı, Tacettin Bayır üçüncü oldu" dedi. CHP'de 17 ay il başkanlığı yaptığını da kaydeden Güven, "Hiç kimsenin adamı olmadım. 45 yıllık partili olmanın gereğini yerine getirdim. Bunlara girmenin anlamı yok. Memleket Partisi olarak CHP'yi eleştirmiyoruz, suçlamıyoruz. CHP'ye karşı kurulmuş bir parti de değiliz" dedi.