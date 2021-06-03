  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir MP’li Güven’den CHP’li Bayır’a sert yanıt

MP’li Güven’den CHP’li Bayır’a sert yanıt

MP’li Güven’den CHP’li Bayır’a sert yanıt

3.6.2021

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Memleket Partisi'nin İzmir kadrolarına yönelik eleştirilerine partinin MYK Üyesi Asuman Ali Güven'den cevap geldi. Kendisinin birçok kez aday olup seçilemediğini söyleyen Bayır'a cevap veren Güven, Tacettin Bayır'ın da CHP İl başkanlığına atamayla geldiğini hatırlattı. Güven, "Tacettin Bey de kongrede seçim kazanıp il başkanı olmadı. Kongrede aday olmak için imza toplamaya çalıştı, çok zorlandı. Nitekim o sene il başkanlığı yarışında üç kişi vardı, Tacettin Bayır üçüncü oldu" dedi. CHP'de 17 ay il başkanlığı yaptığını da kaydeden Güven, "Hiç kimsenin adamı olmadım. 45 yıllık partili olmanın gereğini yerine getirdim. Bunlara girmenin anlamı yok. Memleket Partisi olarak CHP'yi eleştirmiyoruz, suçlamıyoruz. CHP'ye karşı kurulmuş bir parti de değiliz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MP’li Güven’den CHP’li Bayır’a sert yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.