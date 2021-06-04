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Haberler İzmir İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi

'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi

’in ilçesinde polisin depoya yaptığı baskında, 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Torbalı ilçesindeki depoda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada plastik tank ve varillerde 16 bin 600 litre kaçak mazot ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirdi, M.Y. gözaltına alındı.

İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi
İHA

04.06.2021, 12:15

İzmir'de bir yağ imalathanesine operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.



İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan 10 numara yağ imalathanesinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet elektrikli aktarım düzeneği ele geçirilirken, adreste yakalanan M.Y. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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