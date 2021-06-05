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Haberler İzmir Foça’da makilik alanda çıkan yangın korkuttu

’da makilik alanda çıkan yangın korkuttu

Foça’da makilik alanda çıkan yangın korkuttu

5.6.2021

İzmir Foça Mercankent Sitesi yakınlarındaki makilik alandan önceki gece saat 22.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekibin gönderildiği yangın, çabuk müdahale ile büyümeden söndürüldü.
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