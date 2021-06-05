İYTE ile Anadolu Lisesi, eğitim için iş birliği yapacak

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu lisesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Yapılan protokol, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran ile lisenin Müdürü Baki Kavak tarafından imzalandı. Bilimsel ve sosyal alanda gelişime katkı verecek işbirliği protokolü sayesinde, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi sağlanacak.

■ TOLGA TEKİN