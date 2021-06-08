Kovid’e yakalanma riski erkeklerde daha yüksek

YAŞAR Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün çevrim içi olarak düzenlediği 5'inci All İzmir Economics Workshop etkinliği, İzmir'deki 8 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, Kovid tedavisi gören 500 kişiyle yapılan "Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Kovid-19'un Yayılımı Üzerine Etkisi" araştırmasının sonuçları da paylaşıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcılarda, kadınlara göre erkeklerin Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 9.4 daha yüksek çıkarken, Kovid-19 pozitif bir birey ile temas etmesinin bireyin pozitif olmasını yüzde 31.4 artırdığı sonucuna ulaşıldı.

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