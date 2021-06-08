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Haberler İzmir Kovid’e yakalanma riski erkeklerde daha yüksek

’e yakalanma riski erkeklerde daha yüksek

Kovid’e yakalanma riski erkeklerde daha yüksek

8.6.2021

YAŞAR Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün çevrim içi olarak düzenlediği 5'inci All İzmir Economics Workshop etkinliği, İzmir'deki 8 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, Kovid tedavisi gören 500 kişiyle yapılan "Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Kovid-19'un Yayılımı Üzerine Etkisi" araştırmasının sonuçları da paylaşıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcılarda, kadınlara göre erkeklerin Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 9.4 daha yüksek çıkarken, Kovid-19 pozitif bir birey ile temas etmesinin bireyin pozitif olmasını yüzde 31.4 artırdığı sonucuna ulaşıldı.
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