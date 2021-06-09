Kovid-19 sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış Çeşme turizmini hareketlendirdi

Ege'nin incisi Çeşme'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki düşüş ve aşılamadaki artış turizm sektörü temsilcilerini umutlandırdı.

Yaşanan bu gelişmeler ilçedeki turizmi hareketlendirdi.

Demir, AA muhabirine, sektörün salgınla ilgili ciddi bir tecrübe edindiğini bundan dolayı da 2021 yılına daha hazırlıklı başladıklarını belirtti.

Türkiye'nin aşı ile ilgili attığı hızlı adımların yurt dışından da yakından takip edildiğini ifade eden Demir, "Türkiye'nin aşı transferiyle ilgili haberlerin yayılmasıyla yurt dışından ve yurt içinden rezervasyonlar gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerden itibaren olağanüstü bir aşı transferi olacak. Bu aşı Avrupa'nın da tanıdığı bir aşı. İnanın bu aşı kampanyası yapıldıktan sonra yurt dışından başta gurbetçilerimiz olmak üzere yoğun talep oluşmaya başladı. Hatta çok aranıyoruz. Bu aramalar artık rezervasyona dönüşmeye başladı." diye konuştu.

"ÇEŞME'DE GÜNLÜK VAKA SAYILARI SIFIRA DÜŞTÜ"

Vaka sayılarının düşmesi gibi güzel haberlerin sektör için sevindirici olduğunu aktaran Demir, bunun daha da aşağıya inmesini beklediklerini dile getirdi.

Çeşme'de salgın nedeniyle nüfusun normalin 6 katına ulaştığını anımsatan Demir, "Yazlıkçılar Çeşme'de kışın da yaşamaya devam etti ama buna rağmen vaka sayılarımıza yansımadı. Çeşme'de günlük vaka sayıları sıfıra düştü. Çeşme'de 40'a yakın plaj var. Turizm destinasyonlarında gerekli tedbirler alınırsa vaka sayılarının düşük olduğunu kanıtlamış olduk." ifadelerini kullandı.

İlçeye yurt dışından da ciddi bir talep olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde, aşılanmanın hız kazanması ve vaka sayılarının düşmesiyle turizmde bir patlama olacak. Bu yıl ümitliyiz. Özellikle Kurban Bayramı'nı geçireceğimiz temmuz, turizm sektörü için gerçek bir bayram olacaktır. Özlediğimiz tatili eylül ve ekimin sonuna kadar geçirebiliriz."