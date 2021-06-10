‘Beni hedef gösterip kamufle olmak istiyorlar’

Burada ağaç katledildiğini öne sürerek gündeme gelen Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'dan inşaat firması yetkililerinin kendisiyle ilgili iddialarına cevap geldi. Firma yetkilileri, kendilerinin 62 ağacı kesmek için Orman Müdürlüğü'nden izin aldıklarını ve bunun da çoğunu taşıdıklarını ancak asıl söz konusu bu inşaatın yakınında Atmaca'nın geçtiğimiz yıllarda mimarlığını üstlendiği villa projesinde ağaç kesimi yapıldığını iddia etmişti. Bu iddialara cevap veren Atmaca, "Benim mimari projesini yaptığım parselde, hakkımız olan toplam inşaat alanının yaklaşık yüzde 50'si ağaç rölövesine uyma zorunluluğu sebebiyle kullanılamamıştır. Bugün bölgedeki yoğun yapılaşmanın çevreye vereceği zararı göz ardı edenler, beni hedef göstererek kamufle olmaya çalışmaktadır. Belediye ve müteahhit firmanın gerekli tedbirleri almak yerine, benim sadece mimari projesini yaptığım alanı eksik ve hatalı beyanlarla karşılık olarak sunması, yanlış uygulamaları perdelemeye yetmeyecektir" dedi.



'BELEDİYE GÖREVİNİ YAPSIN'

ATMACA, devam eden inşaatla ilgili "Yapılan iş ruhsatlı olabilir, ama sonuçları kamuoyu vicdanını rahatsız etmiştir. Belediye Başkanı konu ile ilgili üstüne düşenleri derhal yapmalıdır. Çevreye binlerce kamyon hafriyat dökülmüş, doğa katledilmiştir. Hafriyat için ceza kestim demek sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Aksi durumda gerekli hukuki süreci başlatacağız. Hafriyat işinde kimin ihmali varsa o hafriyatların altında ezilecektir. Eğer ceza kesmek sorunları çözüyorsa, kurşun fabrikası için 5 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Kendi boyunu aşan işlere kalkışıp duran adam olacağına, elindeki imkanlarla bu çevre katliamına dur desin" diye konuştu.