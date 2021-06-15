İzmir'de kış ve ilkbahar yağışları barajlara can suyu oldu

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, AA muhabirine, İzmir için doluluk oranını takip ettikleri barajların su seviyelerinin genel olarak iyi durumda olduğunu ve özellikle kıyı Ege'ye düşen yağışların bunda etkili olduğunu belirtti.

Kentteki sadece bir barajda su seviyesinin geçen yıla göre çok düştüğünü ifade eden Çınar, "İzmir'de çevrim içi olarak anlık takip ettiğimiz 13 baraj ve gölet var. Bunların şu anda ortalama doluluk oranı yüzde 54. Geçen yıl aynı dönemde doluluk seviyesi yüzde 56'ydı. Yani geçen yılla yaklaşık aynı seviyede. Tabii bu ortalama doluluk, burada seviyesi en kötü olan depolamamız ne yazık ki Beydağı Barajı. Onun dışındaki barajlarda doluluk oranı hemen hemen geçen seneki seviyelerde." diye konuştu.

SU SIKINTISI OLAN YERLERLE İLGİLİ ÖNLEM ALINDI

Birol Çınar su sıkıntısı olan yerlerle ilgili de gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"İzmir'i ilgilendiren 2 önemli depolamamız da Manisa sınırlarındaki Gölmarmara ve Demirköprü barajları. Özellikle Menemen Ovası buradan sulanıyor, oradaki doluluk oranı ise geçen seneki seviyeye göre çok çok az. Manisa genelinde de doluluk oranı yüzde 14, geçen sene rakam yüzde 27 olmuştu. Bu nedenle iki depolamadan sulama yaptığımız alanlarda bu sene kısıtlı sulama yapma durumundayız. Bunu da çiftçilerimizle paylaştık. İkinci ürünlere kesinlikle su vermeyeceğimizi ve gece sulaması yapmamız gerektiği, sulama sahası dışına kesinlikle su verilmeyeceği, su ihtiyacı az olan bitkilerin tercih edilmesi konusunda aylar öncesinde zaten bilgilendirme yapmıştık. Dolayısıyla bu sene kıyı Ege'de ve içme suyu barajlarında herhangi bir problem yok ama bahsettiğimiz bölgelerde biraz dikkatli olunması gerekiyor."

İÇME SUYUNUN SAĞLANDIĞI BARAJLARDAKİ DURUM

Türkiye'nin en büyük kentlerinden İzmir'de şebeke suyunun sağlandığı 6 barajdan 5'inin doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre arttı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 13 Haziran itibarıyla barajlardan Tahtalı'da doluluk yüzde 52'den 70'e, Balçova'da yüzde 33'ten 80'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 42'den 62'ye, Güzelhisar'da yüzde 62'den 80'e, Ürkmez'de ise yüzde 71'den 83'e yükseldi. Gördes'te ise doluluk yüzde 9'dan yüzde 8'e geriledi.