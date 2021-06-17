İşte Türk insanının yüce gönüllülüğü

GEZİ eylemlerini çarpıtarak Türkiye'yi savaş bölgesi gibi gösteren CNN International'ın ünlü sunucusu Christiane Amanpour yumurtalık kanserine yakalandı. Amanpour'un hastalığıyla ilgili haberi okuduğunu belirten Gözde Sağlık Grubu ve Özel Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı, Amanpour'u tedavi için İzmir'e davet etti.

İNSANLIK DERSİ

KALI, "Biz önce insanız. Bize kim ne kötülük yaparsa yapsın zor durumda, Türk misafirperliği ve dostluğu ön plana çıkar. 63 yaşındaki gazeteci Amanpour, erken teşhisin ardından büyük ama başarılı bir operasyon geçirdiğini, kanserli kitlenin alındığını söylemiş. Amanpour, önümüzdeki birkaç ay boyunca kemoterapi görecekmiş. Kalan tedavisi ve diğer tüm kontrollerinin yapılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

"Türk insanı, kendisine taş atan kim olursa olsun aciz ve zor durumda ise ona mutlaka sahip çıkar" diyen Kalı, "Biz Özel Sağlık Hastanesi olarak tüm birimlerimizle CNN'in uluslararası haber programcı ve sunucusunun iyileşmesi için kendisini İzmir'e davet ediyoruz" dedi.

"O dönem Türkiye'yi karıştırmaya kalkan haberci Christiane Amanpour, Taksim'den yaptığı canlı yayında, insanları kışkırttı" diyen Kalı, "Asılsız haberlerle gençleri sokağa çıkarmaya kalkıştı. Provokasyon yaptı. Türkiye'yi savaş bölgesiymiş gibi göstermeye çalıştı. Doğu ve Güneydoğu'yu karıştıran PKK'lı hainlerin yanında yer aldı. O orada kaldı, şimdi sağlık sorunu var. Biz tedavisi için son taknoloji ile donatılan hastanemizde Türkiye Cumhuriyeti olarak yanındayız. Bizleri daha iyi tanıması için kendisini İzmir'e davet ediyoruz" dedi.

■ FATİH ŞENDİL