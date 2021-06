Provokatör!

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP il binasına gelen Onur Gencer (27) isimli silahlı saldırgan, Deniz Poyraz (38) isimli genç kızı öldürdü. Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay, dün saat 11.05 sıralarında, Çankaya semtindeki HDP İl Başkanlığı'nda meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'na gelen Onur Gencer, silahla içeridekileri etkisiz hale getirdikten sonra pencereden dışarıya yangın tüpü ve sandalye fırlattı.



Saldırgan Onur Gencer'in sağlık çalışanı olduğu ve kısa süre önce istifa ettiği öğrenildi. Zanlının sosyal medyadaki hesaplarında tabanca ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları dikkat çekti.



Saldırgan, Poyraz'ı öldürmeden önce büronun camından aşağıya yangın tüpü ve sandalye fırlattı.



YURT DIŞI BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

OLAYLA ilgili geniş çapta soruşturma başlatılırken, Onur Gencer'in provokasyon bağlantısı nedeniyle tüm GSM görüşmeleri, ailesi ve özel hayatı mercek altına alındı. Yurt dışı örgütlerle bağlantıları da araştırılan Gencer'in, HDP'yi sokağa dökmek için böyle bir eylemi yapmış olma ihtimali araştırılıyor.



POLİSE 3 EL ATEŞ ETTİ

Gencer daha sonra bina önünde görevli sivil polis memuruna 3 el ateş etti. Polisin çağrısı üzerine bölge, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abluka altına alındı. Tam o sırada içeriden 1 el silah sesi duyuldu. Gencer, HDP İl Başkanlığı'nda çay servisi yapan Deniz Poyraz'ı kafasına sıktığı tek kurşunla vurarak öldürdü. Polisin 'Teslim ol, kaçışın yok' çağrıları üzerine ellerini havaya kaldırarak teslim olan saldırgan gözaltına alındı.

Deniz Poyraz'ın HDP İl Başkanlığı'nda çalışan babasının yerine bir günlüğüne çay servisi yapmaya geldiği öğrenildi.

YAKINLARI BİNAYA GELDİ

Güvenlik önlemleri altında binadan çıkarılan Onur Gencer, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Onur Gencer'in polise sözlü olarak verdiği ilk ifadesinde, "PKK'dan nefret ettiğim için bu saldırıyı yaptım. Hiç kimse ile bir bağlantım yok" dediği öğrenildi. Deniz Poyraz'ın öldüğü haberini alan yakınları ve HDP'liler parti binasına geldi. Binaya girmek isteyen grupla polis arasında tartışma yaşandı. Geniş güvenlik tedbirleri altında binadan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Saldırının ardından parti binası önünde toplanan HDP'liler, "Katil devlet" şeklinde kışkırtıcı sloganlar attı.



SİYASİLERDEN KINAMA



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz.



AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, ülkemizin huzur, güven ve istikrarını bozmaya yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemin karşısında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Hangi siyasi partiye yapılırsa yapılsın böyle bir saldırı Türkiye'nin demokrasi düzenine ve siyaset hayatına yapılmış bir saldırıdır. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: HDP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İzmirimiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız.



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: İzmir'de HDP'nin il binasına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Kardeş kavgası başlatmak isteyenler bunu başaramayacak. Başsağlığı diliyorum.



CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat: Ülkemizi şiddet ortamına teslim etmeyeceğiz. Şiddet nereden gelirse gelsin lanetliyorum. HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı kınıyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve HDP'ye başsağlığı diliyorum.



CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan: HDP İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sağduyu ile provokasyonlara engel olacak davranışlara ihtiyacımız var. İzmir barış kentidir, öyle kalacaktır.



CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır: HDP İzmir İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen provokatif saldırıyı kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden yurttaşımıza rahmet diliyorum.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: Barış, demokrasi ve hoşgörü kenti İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum.



İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: HDP İzmir İl Merkezi'nde işlenen cinayet demokrasimize yapılmış bir provokasyondur. Olayın barış, kardeşlik ve kurucu değerlerin merkezi İzmir'de yaşanmış olması ayrıca üzücüdür. İzmirli hemşerilerim gibi olayı kınıyor, herkesi sağduyuya davet ediyor ve başsağlığı diliyorum.



ÜST KATTA BULUNAN DİL KURSUNA GİDİYORMUŞ

SALDIRGAN Onur Gencer'in, HDP İl Başkanlığı'nın üst katında bulunan yabancı dil kursunda kaydının olduğu öğrenildi. Gencer'in dil kursuna gelip giderken keşif yaptığı üzerinde duruluyor.

BAHÇELİ: KALLEŞ BİR TERTİPTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Toplumsal huzur ve iç barış ortamımızı sabote etmek isteyen karanlık emeller bu defa İzmir'de sahneye çıkmıştır. Türkiye'nin karışmasını; etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devreye alınmıştır. Suçluların menfur eliyle, hıyanet ve husumet arayışına çıkan mihraklar İzmir'de ateşle oynamaya kalkışmışlardır. Bu haliyle HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir" dedi. Bahçeli, "Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatılmalıdır. MHP'yi töhmet altında bırakmaya kimsenin hakkı da haddi de yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih ŞENDİL

