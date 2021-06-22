İZSU’nun pis suyu hastanelik etti

İzmir'de Körfez'in pis kokusu ve trafik sorunlarının ardından geçtiğimiz Pazar günü Buca, Gaziemir ve Karabağlar'da musluktan akan içme suyundaki koku ve tat değişikliği vatandaşları korkuttu.

ZEHİR Mİ AKIYOR?

Çeşme suyundaki kokunun kanalizasyon kokusuna benzediğini belirten vatandaşlar, İZSU'yu arayarak 'İçme suyundan zehir mi akıyor?' diye sormaya başladı. Yüksek su faturalarını tahsil etmek için anında mesaj atan İZSU'nun böyle bir konuda kendilerine yeterli bir açıklama ya da bilgilendirici bir mesaj dahi atmamasına kızarak İZSU'yu sosyal medya hesaplarından eleştirdi.

Şebeke suyunu içtikten sonra fenalaşan bazı vatandaşlar ise soluğu hastanede aldı. İshal, kusma, ateş şikayetleri ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran 30 civarında kişi olduğu, bunlardan 4 çocuğun yatarak tedavi edilmesinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

"LAĞIM GİBİ KOKUYORDU"

Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 5 çocuğu ve eşi ile birlikte geldiklerini belirten Muharrem Kökalan (24), "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortada böyle bir sorun varken vatandaşları daha önce uyarması lazımdı. 5 tane çocuğumu buraya getirdim ve hastane tıklım tıklım dolu durumda. Çocuklarım hala kusmaya devam ediyor. Eşim de bu sudan içmiş ve lağım kokusu, doğalgaz kokusu gibi bir koku hissetmiş. 5 tane çocuk bu suyu içtikten sonra sokak ortasında bayıldı. Yetkililer suda bir şey yok diyor ama biz inanmıyoruz çünkü; 5 tane çocuğum ve ayrıca eşim, dostum, akrabalarım hala burada ve getiren getirene, şikayetçiyiz" dedi.

"KİMSE İLGİLENMEDİ"

Sabah saatlerinde elini yıkadığında suyun silikon gibi koktuğunu belirten Irmak Kaymaz (12) ise, "Suyu içtiğimde tadı çok kötüydü. Suyu içince ağzımı kurutuyordu ve daha da kötü bir tat alıyordum. suyu içmeyi bıraktım" diye konuştu.

Remzi Fidan (51), "Şebeke suyundan dolayı benim çocuğum hasta oldu. İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni arıyoruz kimse bizimle ilgilenmiyor. Burada yüzlerce hasta insan var. 2 gündür sular içilmiyor, hazır su alıp içiyoruz" diye tepki gösterdi.

İZSU'NUN İDDİASI: MİKROBİK BULGU YOK



İZSU tepkiler üzerine detaylı bir açıklama yaparak, "20 Haziran Pazar günü 02.00 ile 05.00 saatleri arasında Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısmi bir teknik arıza meydana gelmiş.

BU sırada suyun tat ve dokusunu etkileyen ancak sağlık yönünden zarar içermeyen bir durum oluşmuştur. Sorun saat 05.00 itibariyle kaynağından çözülmüştür. 3 saatlik sürede şebekeye giren su ise gereken önlemler alınarak tahliye edilmiştir.

SORUNUN yaşandığı saatler içinde çeşitli noktalardan su numuneleri alınmış, kurumumuzun akredite laboratuvarlarında testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerde hastaneye başvuran vatandaşlarımızda toksik veya enfeksiyon tanısı taşıyan herhangi bir vaka tespitinin bildirilmediği öğrenilmiştir" dedi.

İZSU ayrıca suda mikrobik bulgu olmadığını da aktardı. Daha önce İzmir'deki trafik sorununun çözümü için kent halkının özel arabalarını kullanmaması gerektiğini söyleyerek tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez de "Sorun bir bardak suda kopartılan fırtına gibi" diyerek yine tepkilerin hedefi oldu.

"HALKI SUÇLADILAR"

SOYER'E tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bir bardak değil, bir damla su da halkın sağlığını tehlikeye atabilir. Dolayısıyla, tepkiler yerindedir ve haklıdır. Elbette içtikleri sudaki koku onları paniğe sürükleyecektir. Halkın feryadına, korkusuna iki gün sonra, bin bir zahmetle karşılık verdiler. Demek ki bu fırtına koparılmasa; tenezzül edip iki satır bir açıklama da yapmayacaklardı. En vahimi de özür ve açıklama bekleyen halkın suçlanmasıdır" dedi.

SORUN YOKSA TONLARCA SU NEDEN SOKAĞA BOŞALTILDI?

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, "İzmir'in sorunları Sayın Soyer için basite indirgenmiş sorunlar. Hemşehrilerimizin sağlığı söz konusu iken, yaptığı açıklama ile tonlarca suyu sokaklara boşalttıkları eylem, hiç birbirine uymuyor. Sorun yoktu da neden tonlarca suyu sokaklara boşalttınız?" dedi.

'TUNÇ SUVER' DEDILER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Sorun, yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun. O da çok kısa sürede giderildi" sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

● Doğukan Kişili: "Dinlerken zehirlendik"

● denizyklg: "Tunç SUVER"

● Turkerumdu: "Milletin aklıyla dalga geçilmeye başlandı yine"

● ilkergul: "Bi bardak suda kopan fırtınamı çocuğum dünya kadar serum yedi. Kendim serum yedim bi dünya hastane masrafı var. Bu insanların rezilliği de cabası, ayıptır ya bu kadar da olmaz açıklamadaki rahatlığa bak"

● Prensesannesi: "Çocuklarımız ne hale geldi, siz neyden bahsediyorsunuz. Kabul edin çözüm arayın, el yüz yıkamaya korkar olduk"

● rasbay: "Tunç Soyer; 'Bunun önüne geçmek için su içmemeliyiz"

● gamzezuhal: "Bu kadar çocuk yalandan hastanede çünkü değil mi göz göre göre yalan söylüyorsunuz şaka gibi kokuyu suyun rengini biz uyduruyoruz tabi haklısınız"

METİN BURMALI