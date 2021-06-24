İzmir'de göğsünden vurularak öldürülmüştü! Sağlık çalışanının ölümünde sır perdesi aralanıyor

Olay 16 Haziran günü saat 16.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, pansuman odasından bir el silah sesi duyan vatandaşlar, panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş Hamurçili'yi (45) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Hamurçili, sağlık ekipleri tarafından hastanenin Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savaş Hamurçili'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN EŞİ TUTUKLANDI

Hamurçili'nin ölümünün ardından polis ekipleri, hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Hamurçili'nin aynı hastanede hemşire olarak çalışan ve ayrı yaşadıkları öne sürülen eşi E.H., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.H.'nin emniyetteki ifadesinde Savaş Hamurçili'nin tabancayla intihara teşebbüs ettiği, bu esnada eşinin elindeki tabancayı almak isterken silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Olayda şüpheli bulunan E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.