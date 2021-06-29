Soyer yalana daldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dalış şovuyla adeta İzmirlileri kandırmaya çalıştı. Plajı olan ve yıllardır denize girilen Güzelbahçe'de dalış yapan Soyer'in Güzelbahçe'de önceden denize girilemediğini söylemesi şaşkınlık yarattı. Soyer'in sosyal medyada dalış fotoğraflarıyla birlikte yaptığı, "İzmirimiz ileri biyolojik arıtmada Türkiye'nin lider kenti. Önceden denize girilemeyen Güzelbahçe'mizden, bugün sizleri su altının eşsiz güzellikleriyle selamlıyorum. Denizlerimiz kirletmek için değil, birlikte keşfetmek için. Biz temiz bir geleceğe hazırız, başaracağız" şeklindeki paylaşımına tepki yağdı.



'GEL SEN İÇ KÖRFEZDE DAL'

Soyer'in dalış yaptığı noktada zaten yıllardır denize girdiklerini belirten İzmirliler, Soyer'e "Şov peşindesin. Sen asıl gel Bayraklı, Bostanlı, Alsancak gibi yerlerden denize dal da görelim. Her yer kokuyor" ifadelerini kullandı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çok kirli olan iç körfezde değil de Güzelbahçe'deki halk plajından denize girmesi tepki çekti.



HALK PLAJINDAN GİRDİ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, Soyer'in denizleri kaplayan müsilaj tehlikesine karşı İzmir Körfezi'ndeki durumu gözlemlemek için Güzelbahçe İkinci Liman Halk Plajı'ndan tüplü dalış yaptığı kaydedildi. Açıklamada Soyer'in Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı Kaptanı Murat Kaptan ve ekibiyle birlikte suyun altında incelemelerde bulunduğu belirtildi. Ancak Soyer'in çok kirli olan iç körfezde değil de Güzelbahçe'deki halk plajından denize girmesi tepki çekti.



İzmirliler, Soyer'in dalış yaptığı noktada zaten yıllardır denize girdiklerini belirttiler.



KİM DEMİŞ DENİZE GİRİLMİYOR DİYE!

VATANDAŞLAR, Soyer ve Büyükşehir'den yapılan paylaşımlara işte bu cümlelerle tepki gösterdi:



● İBRAHİM DERİCİ: Güzelbahçe'de biz zaten denize giriyoruz . Kim demiş önceden girilemiyor diye. İç körfezde girin de görelim. Halen körfeze pis su deşarjı devam ediyor. Kokudan duramıyoruz. Gerçek budur görseniz de görmeseniz de...



● XTRAC: Sanırım sizi kekliyorlar başkan, uzun süredir Güzelbahçe'den denize giriliyor.



● ÇANTASIZ GEZGİN: O bölgede evi olanlar yıllardır denize giriyor. Sadece şimdi girilebilirmiş gibi bahsetmeniz yanlış. Çocukken bile girerdim nasıl girilmiyordu? Keşke biraz İzmir'de gerçeklerle yaşasanız. İzmir'in influencer'ı gibisiniz sadece iyi şeyler ve işbirlikleriniz var profilinizde.



● AHMET ŞEKER: Cumartesi günü Bayraklı sahilde birkaç saat geçirmek durumunda kaldım. İğrenç bir koku, kahverengi deniz ve bolca kıyıya vuran çöp vardı. Özellikle Bornova deresi ve o bölgede denize karışan diğer dereler bir an önce temizlenmeli.



ÇAMURA DALMIŞSIN!

● METİN KÖKLEN: Ya Soyer... Çamura dalmışsın.. Görüş mesafesi 1 metre bile yok.. Kayaların üstü bile çamur... Siyasetiniz çamur.. Algınız çamur.. Deniziniz çamur.. Yüzmeye devam..



● BULT: Urla ya da Çesme'den girebilirmişsin, bir şey kalmamış mesafe olarak... Aynı artistliği Konak ya da Karşıyaka iskeleden de bekliyoruz.

ERKAN SÖNMEZ: Arıtmada liderlik çok da önemli olmasa gerek. Kirletmemek gerek. Ayrıca yıllardır süren kokuyu çözmüş değilsiniz, çözemiyorsunuz. Trafik sorunu gittikçe kötüleşiyor. Bunları görmezden gelip hep yaptıklarınızla övünüyorsunuz...



● ADSIZ: Senin iş de güzel Başkan çalışıyorum ayağına hobi niyetine denize dalıp dağa yürüyüşe çıkıyor, tarlalardan çalışıyormuş gibi foto çekiliyorsun! Artık işinin başına geçsen diyoruz. Gerçek hayat ile mücadele etmekte zorlanıyoruz da biraz.



● BURAK: Başkan, Konak sahili leş gibi kokmaya başladı. Geçen lağım suyu verildiğinin videosu paylaşıldı. Temizleyemiyorsaniz bari kirlettirmeyin. Biz o koku içinde büyüdük bari çocuklarımız çekmesin.

●ERDEM KARAKAYA: Şov peşindesin başkan. Yollar çukur içinde. Doğru düzgün ağaçlandırma yok. Her yer kupkuru. Sen ancak poz ver.

● GARİBİN BİRİ: Tunç bey, insanlar yağmur yağdığında Bayraklı sokaklarında da yüzebiliyor. Yamanlar, Doğançay'dan gelen yağmur suyu sel yapıyor.

● M3RT1: Trafik felç, deniz pis ve kokuyo, metro istasyonlarının önü bit pazarına dönmüş durumda geldiğinizden beri ne yaptınız çok merak ediyom. ● FATİH: Kordon'da aynı işlemi yaparsanız gerçek ortaya çıkar.

Erhan GÜLENÇ