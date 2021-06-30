Acun ve Mesut’a mezar şoku

Çeşme Alaçatı Çamlık Yolu üzerinde inşa edilen ve dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya ait olanların da yer aldığı lüks villalarla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Arkeolojik SİT alanı üzerinde kalan ve kral mezarlarının yer aldığı bir bölgeye yapılan villalarda kanuna aykırı büyüme yapıldığı gerekçesiyle harekete geçen Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'nin CİMER başvurusuna şok bir cevap geldi. Dernek Başkanı Başak Yasemin Kumaş'ın bu villaların oturma ruhsatlarının olup olmadığı, yapı kayıt izinlerinin iptal edilip edilmediği, mimari projeye aykırı yapılaşma yapılıp yapılmadığı yönündeki sorularına cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü söz konusu villalarla ilgili Büyükşehir ve Çeşme Belediyesi'nin işlem başlatması gerektiğini belirtti.



İşte arazideki kral mezarlarından biri.

Alaçatı Çamlık Yolu üzerinde bulunan villaların oturma ruhsatının olmadığı iddia edildi.



"BU VİLLALARDA OTURAMAZLAR"

Bu cevabın kendilerinin bu villaların yasal olmayan bir şekilde büyütüldüğü ve kanuna aykırı bir şekilde imar barışından yararlandırıldığı ve alınan yapı kayıt belgelerinin de iptal olduğu yönündeki duyumlarını tasdik ettiğini söyleyen Dernek Başkanı Kumaş, "Bu villalar normalden iki kat fazla büyütülmüş. Burasıyla ilgili projeler 6 kez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na girmiş. Normalde buradaki yapılar kurul tarafından onaylanan projeden bir milim bile farklı ve büyük olamaz. Bu durumda sözkonusu villaların oturma raporu yok. Bu rapor yoksa burada kimse oturamaz" dedi.





DANIŞMANIN AMCASI MÜTEAHHİT

Kumaş, buradaki villaların resmi sıfatı ve görevi olmamasına rağmen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın başdanışmanı ilan ettiği ve 'Korsan Danışman' olarak anılan işadamı Levent Veryeri'nin amcası ve çocuklarına ait olan Veryeriler İnşaat tarafından yapıldığını söyledi.

Başak Yasemin Kumaş



"ÖZİL VE ILICALI DA MAĞDUR"

BURADA Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın veya bu bölgedeki 20'den fazla villanın sahiplerinin suçu olmadığını söyleyen Kumaş, "Onlara burası satılmış onlar da almış. Şimdi, adam akıllı bir inceleme başlatılırsa muhtemelen bu evlerin bir kısmı yıkılır. Bir kısmı mühürlenir. Zaten imarına, ruhsatına ve ayrıca onaylanmış projesine aykırıysa bu yapılmak zorunda. Eee o zaman Mesut Özil ve Acun Ilıcalı gibi yapı sahipleri ne yapacak? Aldığı yere tazminat davası açacak" dedi.

Erhan GÜLENÇ