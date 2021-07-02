Kamera yolsuzluğu

Yeni Asır, İzmirlilerin parasının nasıl harcandığını gösteren bir skandal icraatı daha deşifre ediyor. Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyetleriyle yaptığı incelemede bomba etkisi yaratacak bilgilere yer verildi. Sayıştay denetçileri, 2018'de ihalesi yapılan ve 5 milyon 950 bin liraya İzmir merkezli Mavi Güvenlik Elektronik Ltd. şirketinin kazandığı "İzmir Büyükşehir Belediyesi sahillerine ve üst geçitlere güvenlik kamerası yaptırılması" işiyle ilgili şok tespitlerde bulundu. Denetçiler sahada yaptığı incelemede büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü, denetim raporunda belirttiklerine göre, bedeli belediye tarafından firmaya ödenmiş bazı imalat kalemlerinin bir kısmının hiç yapılamadığı, bir kısmının ise sözleşmedeki şartlara aykırı olduğunu tespit ettiler.



EKSİKLİKLER TEK TEK SAYILDI

Bu eksiklikleri tek tek sayan ve yine kamunun uğradığı zararı kalem kalem hesaplayan Sayıştay denetçileri, 5 milyon 950 bin liralık ihalede 2 milyon 666 bin lira kamu zararı oluştuğunu rapor etti. Sadece 5 Mp harici kamera temin ve montajındaki eksiklikler nedeniyle kamunun zararının 1 milyon 559 bin lira olduğu vurgulandı.

Teknik şartnamede kameralarda 64 GB SD kart bulunması gerektiği açıkça belirtiliyor. Ancak işte kullanılan kameralarda 4 GB SD hafıza kartı olduğu belirlendi.



Denetçilerin hazırladığı raporda kamu zararının 2 milyon 666 bin lira olduğu belirtildi.







Skandal ihalenin geçici kabul tutanağında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin 'onay' bölümünde imzası bulunuyor. Tutanağın 'uygundur' bölümünde ise Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz'ın da imzası yer alıyor.

Buğra Gökçe





Özgür Ozan Yılmaz



'ŞARTNAMEYE UYGUN' DENİLDİ

Denetçiler, raporlarında tüm bu eksikliklere rağmen belediyenin belirlediği ve inşaat mühendisi Ali Nakki Doğan, elektrik-elektronik mühendisi Hüsnü Gökhan Üstündağ ve inşaat teknikeri Sezgin Şahin'den oluşan geçici kabul heyetinin 'işlerin şartname ve tekniğine uygun yapıldığını' belirterek işin geçici kabul tutanağını düzenlendiklerine de dikkat çekti. Yeni Asır'ın ulaştığı geçici kabul tutanağında, "30 Ocak 2020 tarihinde iş şerine giderek yüklenici tarafından yapılmış işler incelenmiş geçici kabul bakımından imalatların şartnamesine ve tekniğine uygun olduğu tespit edilmiştir" denildiği görüldü.



BUĞRA GÖKÇE DE ONAY VERMİŞ

Geçici kabul tutanağında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin "onay", Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz ve Yol Üst Yapı Şube Müdürü Fırat Gürkan Koçyiğit'in de "uygundur" bölümünde imzaları yer alıyor.



18 HAZİRAN'DA GÖNDERİLDİ

Denetçiler raporlarında "5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 'Kamu Zararı' başlıklı 71. maddesinde, kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucun-da kamu kaynağında artışa engel veya eksil-meye neden olunmasıdır" şeklinde not da düştü. Sayıştay, denetçilerin bu tespitlerini geçtiğimiz 18 Haziran'da Büyükşehir Beledi-yesi'ne gönderdi ve savunma istedi.



KAMERALARIN HİÇBİRİ UYGUN DEĞİL

DENETÇİLERİN raporunda, işte kullanılacak kameraların teknik şartnamesinde açıkça en az 64 GB'a kadar kayıt yapılacağı ve kamera içerisinde 64 GB SD kart bulunması gerektiği yazdığına dikkat çekildi. Ancak işte kullanılan kameralar içinde 4 GB SD hafıza kartı olduğu, ayrıca en fazla 32 GB SD kart desteği tespit edildi. Bu sebeple de iş kapsamındaki tüm hatlarda kullanılan kameraların sözleşme ve teknik şartnamelerine uygun olmadığı vurgulandı.





PASLANDI VE BOYALARI DÖKÜLDÜ

ÖTE yandan raporda "12U Saha Panosu Temini ve Montajı (raflar dahil)" ve "20U Saha Panosu Kabinet ve Aksesuarları" imalat kalemleri için kullanılmış olan kabinetlerin bir kısmının teknik şartnamede harici ortamda, kar, yağmur ve çeşitli iklim şartlarına karşı yeterli koruma sağlanması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen dış yüzeylerinin paslandığı, boyalarının kalktığı da tepsitine de yer verildi.



İhale, 2018 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde yapıldı.

İhaleyle ilgili ödemeler, geçici kabul gibi işlemler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde gerçekleştirildi.



ŞİRKETİN REFERANSI

İzmir Büyükşehir BU arada Yeni Asır, yaptığı araştırmada Mavi Güvenlik Elektronik Ltd. şirketinin sahibinin Volga Özdağlı ve Hakan Altındağ olduğu bilgisine ulaştı. 1999 yılında kurulan 15 milyon lira sermayeli şirketin internet sitesinde verilen referanslar içinde birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de yer verildiği görüldü. Şirketin sitesinde 'Başarılar' bölümünde "İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan bütün kameraların bakım/onarım ihalesi firmamızca alınmış ve 2015 - 2016 - 2017 yılları boyunca çalışmalarımız devam etmiştir. Halen tüm bakım ve onarımlar firmamız tarafından yapılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2014 - 2015 - 2016 - 2017 yıllarında çeşitli ihaleler alınmış olup altyapı çalışmalarıyla birlikte projeler tamamlanmıştır" deniliyor.

Erhan GÜLENÇ