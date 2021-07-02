Meditera, halka arz sonrası hedef büyüttü

İzmir Tire'de 41 bin metrekare alan içerisindeki tesislerinde ve Meksika'daki fabrikasında üretimini sürdüren yerli ve milli tıbbi malzeme üreticisi Meditera, 2021 yılında yabancı pazarlardaki satışlarıyla büyümeyi hedefliyor. 2020'de satışlarının yüzde 60'ını ihraç eden Meditera, 203 milyon TL'lik ürün gönderdi. Şirket, ihracatının yüzde 69'unu Avrupa, yüzde 21'ini Asya ülklerine yapıyor.

10 KAT TALEP GELDİ

Bir Türk markası olarak dünya pazarında söz sahibi olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Meditera'nın halka arzına yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Meditera'ya halka arz rakamının 10,36 katı talep gelirken şirket payları 28 TL'den alındı. Halka arzla birlikte şirket, yurt dışında yatırım yapmayı, Ar-Ge yatırımlarını artırarak yeni patentli ürünler geliştirmeyi ve dünyada pazar payını artırmayı hedefliyor. Halka arzla ilgili açıklamalar yapan Meditera Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, "Meditera'ya gösterilen bu ilgi bizleri gururlandırıyor. Tıbbi malzeme alanında üretim yapan bir şirket olarak 40 yıla yakın süredir sektördeyiz. Bir Türk şirketi olarak dünya çapında bir marka olma hedefimizi artık daha güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Yatırımcılarımızın bize olan güveniyle birlikte çalışmalarımızı hızlandırarak, hedeflerimizi en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yeni pazarlarda yer alırken, mevcut ve geliştireceğimiz patentli ürünlerimizle dünyada adımızdan söz ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.



80 ÜLKEYE ÜRÜN SATIYOR

80 ülkede 100'den fazla alıcıya ürün satan Meditera, anestezi ve yoğun bakım solunum devreleri üretimi, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumu, işletilmesi ve projelendirilmesi, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisi, biyosidal ürün üretimi alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket yeni nesil inovatif solunum devrelerinin, infüzyon setlerinin ve diğer tıbbi cihazların geliştirilmesi için Ar-Ge ve patent çalışmalarını hızlandırdı. Meditera, tamamı CE markalama hakkına sahip ürünler ile ISO 13485 sistemine uygun üretim ve sahip olduğu FDA onayıyla ABD'ye ihracat yapıyor.

Tolga TEKİN