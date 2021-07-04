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Haberler İzmir 18 yaşındaki Efe Cemal ölü bulundu

18 yaşındaki ölü bulundu

18 yaşındaki Efe Cemal ölü bulundu

4.7.2021

ALSANCAK Garı yakınlarındaki Ege Mahallesi 1550 Sokak'tan geçen tren raylarının yakınında bulunan direklerin arasında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Efe Cemal M. olduğunu tespit etti. Efe Cemal M'nin uyuşturucu kullandığı ve epilepsi hastası olduğu iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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