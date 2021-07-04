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Haberler İzmir Tiyatroculardan Tunç Soyer'e tepki: "Bu sınav usulüne uygun mu?"

Tiyatroculardan 'e tepki: "Bu sınav usulüne uygun mu?"

'na ekip kurmak için düzenlenen şaibeli seçmeler nedeniyle, belediye başkanı 'e tepkiler dinmiyor. Torpil yapıldığı gerekçesiyle sosyal medyada fiyasko olarak nitelendirilen seçmelerle ilgili tiyatrocular da topa girdi.

Tiyatroculardan Tunç Soyer'e tepki: Bu sınav usulüne uygun mu?
SABAH

04.07.2021, 10:48

İzmir Şehir Tiyatrosu'na ekip kurmak için düzenlenen şaibeli seçmeler nedeniyle, belediye başkanı Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor. Torpil yapıldığı gerekçesiyle sosyal medyada fiyasko olarak nitelendirilen seçmelerle ilgili tiyatrocular da topa girdi.

'TİYATRO KURUMU LEKELENİYOR'
Kemal Başar, "Sınav yeni bir şartname ile yeniden yapılmalı, adalet sağlanmalı", Behzat Uygur, "Saçma sapan seçimler Şehir Tiyatrosu kurumunu lekeledi eleştirisine katılıyorum" dedi.



Aylin Kontante, "Bu sınav usulüne uygun mu?"



Şahin Irmak ise "İddialarla ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" diye sordu.

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