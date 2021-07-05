Yavru fil ilk kez bahçede

İZMİR Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin 17 Haziran'da dünyaya gelen üçüncü yavruları, bahçede ilk gezintisini yaptı. Yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan'ın 124 kilogram ağırlığında dünyaya getirdiği yavru fil, annesi ve iki kardeşiyle vakit geçirerek ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Türkiye'de doğan ilk filler olmaları nedeniyle parkın simgeleri arasında gösterilen 10 yaşındaki İzmir ve 7 yaşındaki Deniz'in kardeşi olan yavru fil, ilk adımlarında ürkek tavırlarıyla dikkati çekti.

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