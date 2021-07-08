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Mersin’den İzmir’e yeni emniyet müdürü

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni kararlarla 10 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken, 33 ile de yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.

Mersin’den İzmir’e yeni emniyet müdürü

8.7.2021

Bu kapsamda İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak atanırken, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de İzmir Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Ege Bölgesi'nde Polis Başmüfettişi Ali Temiz'in de Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi dışında başka atama yapılmadı. Ayrıca 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldı. Bu kapsamda Ege'den Balıkesir Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Murat Karausta, Özbekistan-Taşkent'e atandı.

FATİH ŞENDİL

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