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Haberler İzmir Aksoy cezaevinden çıktı

Aksoy cezaevinden çıktı

'in ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan eski Menemen Belediye Başkanı 'un da aralarında olduğu 10'u tutuklu 24 sanığın ilk duruşması önceki gün yapıldı.

Aksoy cezaevinden çıktı

9.7.2021

12 SAAT SÜRDÜ
MAHKEME heyeti, yaklaşık 12 saat süren duruşmanın sonunda Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi. Aksoy gece saatlerinde cezaevinden çıktı. Gece saatlerinde çıkarak eşi Dilek Aksoy ve sevenleri ile buluşan Aksoy, ilerleyen günlerde de bir basın açıklaması yapacağını bildirdi.

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