Aksoy cezaevinden çıktı

12 SAAT SÜRDÜ

MAHKEME heyeti, yaklaşık 12 saat süren duruşmanın sonunda Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi. Aksoy gece saatlerinde cezaevinden çıktı. Gece saatlerinde çıkarak eşi Dilek Aksoy ve sevenleri ile buluşan Aksoy, ilerleyen günlerde de bir basın açıklaması yapacağını bildirdi.