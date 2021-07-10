Çeşme’nin lezzeti Waffle’cı Akın

Waffle'cı Akın, lezzet severleri Çeşme- Alaçatı'da ağırlamaya devam ediyor. Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından waffle'ın anavatanı Belçika'da iki kez "Üstün Lezzet Ödülü"ne layık görülen Waffle'cı Akın, Alaçatı'ya yine damga vuracak.

KADINLARA ÖZEL DESTEK

Özellikle dondurmalı ürünleriyle bu yılın da en beğenilen lezzeti yine Waffle'cı Akın olacak. Bir hafta içinde Ankara- Kızılay ve Aydın-Didim'de iki yeni şubesini hizmete açtıklarını belirten Waffle'cı Akın Genel Müdürü Mehmet Geren franchise sistemiyle Türkiye ve yurt dışına bu lezzeti ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Yatırımcılara büyük kolaylıklar sağladıklarını ifade eden Geren, "Yılların tecrübesini, düşük yatırım maliyetleri ve yüksek kar marjı ile sunuyoruz. Emin olun ki tanınmış bir markanın şubesi olmak, ticarete başlarken atılacak en doğru adımdır" dedi. Genç ve kadın girişimcilere özel desteklerinin olduğunu belirten Geren, "Biz büyük, mutlu bir aileyiz. Olmazsa olmazımız olan 'kalite' anlayışımızı koruyacak tüm kişi ve kurumlara kapılarımız sonuna kadar açık. Bu aileyi daha da genişletmek, bu mutluluğu bütün dünyaya yaymak istiyoruz" diye konuştu.



Waffle'cı Akın Genel Müdürü Mehmet Geren



"EVDEKI GÜVEN VE LEZZET"

WAFFLE üretiminde kullanılan tüm gıda ürünlerinin yerli üreticilerden ve özel üretim yapan kalite sertifikalı işletmelerden tedarik edildiğini vurgulayan Geren "Sağlığımızın kıymetini her zamankinden daha fazla anladığımız bu dönemde de biz mutluluk veren bu tadı herkes evlerindeki kadar güvenle tüketebilsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Ürünlerimizin içinde hiçbir katkı maddesi yok. Kullanılan meyvelerimizi günlük tercih ediyor, hamurumuzun ilk günkü lezzetini hala koruyoruz" dedi.