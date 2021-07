İzmir ve Ege’nin en büyüğü olacağım

İZMİR'İN Alsancak semtinde "Sultan's Derm" adlı estetik ve güzellik merkezini hayata geçiren Sultan Bozkurt, başka yerlerde gördüğü eksikliklerin olmayacağı bir işletme açtı. Bozkurt, "Birçok işletmenin çalışanları ya da yöneticileri çok ukala. Bir güler yüz, bir sıcaklık göremiyorsunuz. Bu beni çok rahatsız ediyordu. En son gittiğim bir merkezde hoş olmayan tavırlarla karşılaşınca hırs yaptım ve kendi yerimi açmaya karar verdim. Amacım diğer işletmelere rakip olmak değil, bu işin nasıl yapılması gerektiğini göstermekti" dedi. Cilt bakımı ve ameliyatsız işlemlerin yanı sıra yüz estetiği, vücut estetiği gibi ana konularda haftanın 5 günü faaliyet gösteren merkez, sadece hanımlara değil bakımına önem veren erkeklere de hizmet sunuyor. Bu alanda İzmir'den yola çıkan ve ileriki dönemde Türkiye'nin önemli noktalarında olmayı amaçlayan Sultan Bozkurt, aynı zamanda yurt dışından gelen müşterilerini de ağırlıyor.

HAYALİM GERÇEKLEŞTİ

GEÇTİĞİMİZ şubat ayında henüz korona virüs salgını ülkemizde başlamamışken Balçova'da güzellik merkezi açmak için 2 katlı bir villa kiraladığını söyleyen Bozkurt, "Hayalimde orası gibi bahçeli bir yer açmak vardı. Birkaç haftalık tadilat ve hazırlık aşaması bittikten sonra tam hizmet vermeye başlayacağımız zaman salgın yasakları devreye girdi. Birkaç gün içinde de belediye zabıtaları gelip işletmeyi durdurdu. Villanın sahipleri işyeri ruhsatı almadıkları için belediye tarafından işletmeyi açmama izin verilmedi. Hem kirasını 1 yıllık peşin vermiştim hem de içeriye bir dünya tadilat masrafı yapmıştım. Hepsi boşa gitti. Yaptığım masrafların ancak yüzde ellisini geri alabildim. Sonra aylarca kendi içimde ikilem yaşadım; yeni bir yer açsam mı, açmasam mı? Çünkü pandemi nedeniyle piyasanın durumu çok kötüydü. Yeniden bir masraf süreci olacaktı. Ama bir güzellik merkezi açmak için de sabırsızlanıyordum. En sonunda Bayraklı Folkart Towers B kulede bir ofis buldum ve gözümü karartıp açmaya karar verdim. Sonrasında ise daha sıcak bir ortam olduğunu düşündüğüm için Alsancak'taki yeni ofisimize taşındım" ifadelerini kullandı. Samimiyete önem verdiğim için burada bir aile ortamı olmasını ve müşterilerin rahat etmesini istiyorum. Gelen kişinin canını sıkan, soğuk bir ortam olmasını istemiyorum. O nedenle kendi bildiğim yöntemle ilerleyeceğim.





BÜYÜMEK İSTİYORUZ

ŞU an sadece İzmir'de faaliyet gösterdiklerini ama hedeflerini büyüteceklerini söyleyen Bozkurt, "Şimdilik İzmir, ancak yurt dışından da müşterilerimiz geliyor. Fransa ve Arap ülkeleriyle çalışıyoruz. İleride markalaşma yönünde büyüyerek markamı İzmir'in yanı sıra tüm Türkiye'ye yaymayı düşünüyorum. Bu konuda iddialıyım. Çünkü ben yapacağım dediğim zaman yaparım. Pes etmeyi seven biri değilim. İsim hakkı vermeden kendi şubelerimi açmak istiyorum" diye konuştu.



GÜZELLİKLE İLGİLİ HER ŞEY VAR

GÜZELLIK salonunda gerçekleştirilen hizmetler hakkında da bilgi veren Bozkurt, "Ameliyatsız işlemler olarak bölgesel incelme, PRP tedavisi, mezoterapi, dolgu, botoks, cilt bakımı, kök hücre, iple yüz germe, el ve tırnak bakımı, manikürpedikür işlemlerini yapıyoruz. Yüz estetiği alanında yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, yüz germe, rinoplasti, kök hücre nanofat uygulamaları, boyun germe operasyonlarını sunuyoruz. Vücut estetiği alanında ise bacak germe, karın germe, liposuction, genital bölge estetiği, kol germe, meme dikleştirme, meme büyütme ve küçültme, jinekomasti, tüp mide ameliyatı, mide botoksu ve kilo verme ameliyatı sonrası vücut estetiği gibi hizmetlerimiz var" dedi.

Mert ALPDÜNDAR