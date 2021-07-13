“Buca Cezaevi İzmir’e yakışmıyordu”

Törene, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, çeşitli illerin Cumhuriyet Başsavcıları ve uzlaştırmacılar da katıldı.

'GÜZEL DEĞERLENDİRİLECEK'

Bakan Abdülhamit Gül burada yaptığı konuşmada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandığını, devlet ve vatandaşın mahkemelik olmadan önce bir masa etrafında oturarak konuşmasını ve uyuşmazlığın çözülmesini önemsediklerini belirtti. Konuşmasında Buca ilçesinde 1959 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ardından boşaltılan Buca Cezaevi'ne de değinen Gül, "Yıllardır Buca'da şehrin ortasında kalan cezaevi vardı. Yaklaşık 4 bin vatandaşın orada cezaevinde kaldığını biliyoruz. Bakanlık olarak İzmir'in talebini dikkate aldık. Depreme dayanıklılıktan, modernlikten uzak olan cezaevi İzmir'e yakışmıyordu. Cezaevini kapatma kararı aldık ve kapattık. Bu konuda da Buca'ya, İzmir'e yakışır en güzel şekilde nasıl değerlendirecekse o şekle getirdik. Bu da İzmirz için hayırlı olsun. Şehir içinde kalan yapı artık cezaevi değil, daha güzel şekilde değerlendirilecek" ifadelerini kullandı. Toplantı sonrasında uzlaştırma uygulamasına katkı veren cumhuriyet başsavcıları, başsavcılık yetkilileri ve uzlaştırmacılara plaket takdim edildi.