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İzmir'de boş evde erkek cesedi!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bir evde erkek cesedi bulundu. Sercan B'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'de boş evde erkek cesedi!
AA

15.07.2021, 08:42

Alınan bilgiye göre, İzmir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın son katındaki boş daireye bir kişinin girdiğini gören çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek daireyi kontrol etti.

Eve giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz biçimde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Sercan B'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

Sercan B'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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