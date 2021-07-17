Bir devir sona erdi

1959 yılında faaliyete giren İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu (Buca Cezaevi), kapılarını resmen kapattı. Bugüne dek 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı, pek çok filme sahne olan cezaevinde, 62 yıllık dönem sona ermiş oldu. 62 yıllık cezaevinde 15 yıldan fazla birinci müdürlük olmak üzere toplam 30 yıla yakın çalışan Remzi Uluşahin, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.



DEPREMDE ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Buca Cezaevi, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.9'luk deprem sonrasında hasar almıştı. Depremin ardından cezaevinde bulunan mahkumlar, farklı cezaevlerine nakledilmişti. 62 yıllık cezaevi, mahkumların nakledilmesinin ardından 17 Mayıs tarihinde resmen kapandı.



'Efsane Müdür' Remzi Uluşahin, görev süresi boyunca mahkumlarla hep iç içe oldu ve bu nedenle çok sevildi.



KAPASİTESİNİ 4 BİN KİŞİ AŞTI

Bugüne dek 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı ve pek çok filmin çevrildiği cezaevi, inşa edildiği dönemde Bayrampaşa Cezaevi ile birlikte Türkiye'nin en büyük iki ceza infaz kurumundan biriydi. Buca Cezaevi, bin 300 kişilik kapasitesiyle faaliyete açılırken, ilerleyen dönemlerde ihtiyaçlar doğrultusunda kapasitesi 4 bin 300 kişiye yükseltildi. 2000'li yıllara kadar adli, terör, çocuk ve kadın gibi tüm suç grupları ve cinsiyetlerin bir arada (farklı koğuşlarda) barındırıldığı kurum olarak faaliyet göstermişti. 2000'li yıllardan sonra ise suç grubu ve cinsiyete göre müstakil ceza infaz kurumlarının inşa edilmesiyle beraber Buca Cezaevi'nde bulunan terör, kadın, çocuk hükümlü ve tutuklular, suç grubuna ve cinsiyetine uygun kurumlara nakledilmişti.





ÜNLÜ İSİMLER DE BURADA YATTI

1959-2021 yılları arasında Buca Cezaevinde yaklaşık 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı tespit edildi. Cezaevinin faaliyeti süresince ünlü aktör ve aktrislerin rol aldığı birçok Yeşilçam filmi de çekildi. Bu filmlerden bazıları ise Orhan Gencebay ve Necla Nazır'ın oynadığı "Ben Doğarken Ölmüşüm" filmi ve İrfan Atasoy ve Hamiyet Yankı'nın rol aldığı "Susuz Yaz" filmi oldu. İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ve Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin de yolu bu cezaevinden geçti.



İbrahim Tatlıses, 1987 yılında İzmir'de emniyet görevlilerine hakaret ettiği için Buca Cezaevi'nde 16 gün hapis yatmıştı.







Bülent Ersoy, 1980 yılında evine gelen hakime hakaret edince tutuklanıp, Buca Cezaevi'nde özel bir bölüme yerleştirildi. Yapılan duruşmada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.





6 YIL MAHKUMLUK 15 YIL MÜDÜRLÜK

BİR zamanlar, isyanlarıyla sıkça gündeme gelen Buca Cezaevi, yeni uygulamalarla imajını baştan aşağı değiştirdi. Cezaevi Müdürü Remzi Uluşahin, "İsyanlar diyarını, insanlar diyarı yapmadan gitmeyeceğiz" diyordu. Dediğini yaptı ve giderken 7 milyon ciro yapan sıfır vukuatlı bir cezaevi teslim ettikten sonra gardiyan eğitmeni olarak atandı. Daha sonra da emekli olan Remzi Uluşahin, "Bir devrin sonu geldi, ben emekli oldum. Gençlik yıllarında bir kısmı da burada olmak üzere 6 yıl cezaevinde yattım. Tahliye olduktan sonra askere gidip sınavlara girip kazandım. Basamakları birer birer çıkıp cezaevi müdürü oldum. Her türlü tehdit ve baskıya asla boyun eğmedim" dedi. Mahkumlarla adeta arkadaş gibi olan Uluşahin, kim olursa olsun herkese eşit davranınca 'Efsane Müdür' olarak anılmaya başlandı. "Bizler, vatandaşa hakaret ve küfür etmez, kötü davranmayız" diyen Remzi Uluşahin, "Her türlü imkanı sağladığım için koğuşlara rahat giriyor ve çıkarken de milletvekili gibi alkış yağmuruna tutulunca utanıyordum. Bizim yemediğimiz yemeği, yatmadığımız yatağı, kabul etmediğimiz sağlık şartlarını ve uygulamayı hiçbir zaman için mahkumlarımıza da reva görmeyiz" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL