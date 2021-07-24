Havadan bayram denetimi

İzmir'de jandarma ekipleri, trafik yoğunluğunun olduğu karayollarında helikopterle denetim yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatilinin sonunda yoğunluğu artan kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı.

DESTEK VERDİ

KARA yolunda belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere, helikopterle destek verildi. İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter, Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde havadan trafik denetimi yaptı. Her ay düzenli denetim yapan ekipler, sağ şeritte uygunsuz bekleyenleri, yanlış şerit kullanan ağır taşıt şoförlerini, hatalı sollama yapanları, tehlikeli şerit değiştirenleri ve kask takmayan motosiklet sürücülerini karadaki görevlilere bildirdi. Helikopterle hataları belirlenen 9 sürücüye toplam 4 bin 800 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan, 2020'de gerçekleştirilen 13 helikopterli denetimde, kural ihlali yapan 65 sürücüye 38 bin 459 lira ceza verildiği bildirildi.