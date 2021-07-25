Sıfırdan zirveye!

Tuğçe Akgün, 2011 yılında İzmir'de evine sadece 500 metre kala aşırı hız sebebiyle geçirdiği trafik kazasında virajı alamadı ve dört takla atıp Sahil Bulvarı'nda oturan yüzlerce kişinin gözü önünde denize uçtu.

Denizden çıkartıldıktan sonra 20 gün yoğun bakımda kalan Tuğçe Akgün gözlerini yeni bir hayata açtığında "Ömrünün sonuna kadar yatağa bağlı kalacaksın. Kendine iyi bir yatak seç" sözü ile büyük yıkım yaşadı. Anne Yasemin Akgün de yıkılmıştı. Öyle ki "Kızım birlikte yaşamımıza son verelim" bile dedi. Ancak anne kız her şeye rağmen yenilgiyi değil, mücadeleyi seçti.

ÖNCE KENDİN İNANACAKSIN

Yaşamaktan vazgeçmeyen Tuğçe, bugün milli bir atlet ve Türkiye Omurilik Felçilileri Derneği Başkan Yardımcısı. Bir anda hayatı değişen 32 yaşındaki milli sporcu, hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Kaza sonrası yeni bir hayata adapte olmak için önce İzmir'i terk eden, sırasıyla Bodrum'a ve İstanbul'a yerleşen Tuğçe Akgün, geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da başladığı sporda 200 metrede Türkiye şampiyonu olduktan sonra, Temmuz 2017'de Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etti. Duygularını Yeni Asır'a anlatan Akgün, "Asla hayata küsmeyin. Ne yaparsanız yapın, önce aşkla sevgiyle yapın. Başarmak istiyorsan önce kendin inanacaksın. Ben inandım, annem destek verdi ve başardık" dedi.

"O BENİM YAŞAM KAYNAĞIM"

Kızının kendisi için yaşam kaynağı olduğunu belirten Yasemin Akgün de "Kazadan sonra kızımın o halini görünce yıkıldım. Birlikte ölmeyi bile düşündük. Ancak gözlerindeki ışık bizi o kötü düşünceden vazgeçirdi. Bugün kızımla bir şeyleri başardıysak, tamamen kendisinin başarma azmi sayesindedir" dedi.

FATİH ŞENDİL