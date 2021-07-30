Sibel sırlarıyla yaşama veda etti

İzmir Konak Gültepe Mahallesi'nde 13 ay önce Gökmen Gökdeniz ile evlilik yapan 31 yaşındaki Sibel Gökdeniz, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşine ait ruhsatsız tabanca ile evlerinin balkonunda yaşama veda etti. Sırlarıyla intihar ederek yaşamına son veren genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EĞLENCEDEN DÖNMÜŞLERDİ

Olay, önceki gün Gültepe Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgesinde bulunan 26 Ağustos Osman Paşa Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yaşandı. Evli ve 1 çocuk annesi olan 31 yaşındaki Sibel Gökdeniz, eşi Gökmen Gökdeniz, annesi ve kız kardeşi ile birlikte Bornova'da bir eğlence mekanına gitti. Gökdeniz ailesi, gece geç saatlerde eğlenceden döndükten sonra çift, evlerine geçti.

TABANCAYLA BALKONA ÇIKTI

Eve girdikten sonra Gökmen Gökdeniz duş almak için banyoya girerken, Sibel Gökdeniz ise bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple eşine ait ruhsatsız tabancayı alıp balkona çıktı. Silahı şakağına dayayan genç kadın, bir süre bekledikten sonra ateşledi. Gökmen Gökdeniz, sesleri duyup banyodan gelerek balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı. Kanlar içerisinde kalan Sibel Gökdeniz, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOMŞULARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BALKONDA CANINA KIYDI

GENÇ kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri Gökmen Gökdeniz ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Gökmen Gökdeniz, evde ruhsatsız tabanca bulundurduğu için hakkında işlem yapıldıktan sonra evine gönderildi. Öte yandan, korkunç olaya Gökdeniz çiftinin bazı komşularının da şahit olduğu öğrenildi.

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Evinin balkonunda yaşamına son veren Sibel Gökdeniz'in intiharı yaşadıkları mahallede şok etkisi yarattı. Genç kadının intihara kalkışması için herhangi bir sebebi olup olmadığı araştırılıyor.

FATİH ŞENDİL