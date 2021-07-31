AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: Yapılanlar ortada, laf değil iş üretiyoruz

AK Parti İzmir İl Başkanlığının ilçe ziyaretleri devam ediyor. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son olarak Aliağa ilçesinde temaslarda bulundu. Başkan Sürekli, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi ve Aliağa Şoförler Odası Başkanı Salih Yiğitalp'i ziyaret ederken, vefa ziyaretleri kapsamında kurucu ilçe başkanı Müjdat Bıçakçı ve önceki dönem Belediye Başkanı Tansu Kaya ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Sürekli, ayrıca farklı meslek gruplarından esnaflarla da toplantı yaparak sorunlarını dinledi.



AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Sürekli, yaptığı konuşmalarda, "20 yıldır hiç durmadan hizmet ürettik, pek çok reform yaptık. Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bugün ülkemizin en büyük sanayi kenti olan Aliağa'nın, İzmir'in önünü açan Kuzey Ege Otoyolu bunların en çarpıcı örneği. Aliağa'da Meslek Hastanesi dahil onlarca yatırımımız devam ediyor, yola çıkıyor. Bu sözde kalan bir aşkın sonucu değil, millet ve hizmet aşkıyla vücut bulan bir maratondur. Yapılanlar, yapılacaklar ortada. Bizim işimiz, 20 yıldır laf değil, hizmet üretmek; konuşmak değil, yapmak oldu" ifadelerini kullandı.





"ALİAĞA İZMİR'İN VE TÜRKİYE'NİN KUZEY YILDIZI"

Hükümetin genel ve yerelde, her alanda destek ve yatırımlarının sürdüğünü belirten Başkan Sürekli, Aliağa'nın özellikli yapısı ve yatırımlara ilişkin şunları söyledi:



"Aliağa İzmir'in ve Türkiye'nin kuzey yıldızı. Üretimini, potansiyelini artırmak, önünü açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kuzey-Ege Çevre Yolu gibi dev bir ulaşım projesini tamamladık. Nemrut Liman yollarının yapımı devam ediyor. Söz verildiği üzere 9 Eylül Üniversitemize bağlı meslek hastanemizin yapımına devam ediliyor. Bu sağlık projesi Türkiye'nin örnek projelerinden biri olacak ve Aliağa'nın büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Göç yoğunluğu bilinen gerçek. TOKİ marifetiyle 750 konut kura aşamasında, 614 konutluk proje devam ediyor. Yeni Adliye Sarayı için ihale aşamasına gelindi. Devlet hastanemize ek bina yapıyoruz. Eğitim yatırımlarımız sürüyor. 32 dersliği olan ilköğretim okulumuzun inşaatına başlandı; Aliağa Ortaokulu yıkıldı, yenisi yapılıyor. Fen Lisemiz için düğmeye basıldı. Boş durmak yok. Aliağa Cumhur İttifakının yerel yönetiminde hizmet farkını yaşarken, hükümetimizin eli de ilçemizin üzerinde. Hemşerilerimizin her ihtiyacı, isteği değerlendiriliyor" diye aktardı.



MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISINDA MESAJ YAĞMURU

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 3. Bölge Mahalle Başkanları toplantısında da önemli mesajlar verdi. "AK Parti 20 yıldır, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, hizmet ve eser siyaseti, kardeşlik siyasetini tercih etmiştir. Başarımızın sırrı budur. Bunu korumak ve ileri taşımak durumundayız. Mahalle başkanlıkları bu açıdan önemli mevzilerdir. Bu davaya gönül veren ve karşılığını sadece yaradandan bekleyen, gece-gündüz büyük fedakarlıklarla çalışan partili kardeşlerimizin tümüne teşekkür ediyorum. Öyle ki İzmir'i gönül seferberliğinde örnek yaptık. 30 bine ulaşan ve ağustos sonuna kadar 50 bine çıkarmayı hedeflediğimiz yeni üyelerimizle çok daha büyük ve güçlü bir noktaya ulaşıyoruz. Birliğimiz çok önemli, bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, güçlü olacağız. Hep birlikte Türkiye, hep birlikte İzmir olacağız. 2023 yılındaki seçimde, Cumhurbaşkanımızı, en yüksek oyla seçeceğiz. Kim ne derse desin; zamanında yapılacak seçim. Ve İnşallah Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Bu nedenle sizlerden isteğim, tempomuzu kaybetmeyelim. Heyecanımızı diri tutalım, girmedik sokak ve ev, dokunmadık insan bırakmayalım" dedi.



"2024'TE İZMİR'İN TAMAMINI HİZMETLE BULUŞTURMAK İÇİN BUGÜNDEN KOLLARI SIVAMALIYIZ"

Başkan Sürekli, Menemen Belediyesini örnek göstererek, "650 milyon borcun 108 milyonu 7 ayda ödendi. İnşallah dönem sonunda bitecek. Sadece borç bitmiyor. Yatırım yapılıyor. Yıllardır yapılamayan pazar yeri yapılıyor, çok güzel bir hayvan barınağı yapılıyor. Yapılamayan hizmetler yapılmaya başlandı. Göletler, barajlar yapılıyor. Menemen, Bergama, Kiraz, Kınık, Bayındır, Aliağa halkı Cumhur İttifakı belediyelerinin farkını yaşıyor. Kördüğüm haline gelen trafik, su, alt yapı gibi sorunları Büyükşehir Belediyesi, bahanelerle daha da büyümesine sebebiyet veriyor. Çözmek niyetleri olmadığı için kılıf bulup erteliyorlar. Psikolojik metotlarla, yapamadıklarını yapmış gibi gösterme becerisinde üstlerine yok. Büyükşehir Belediye Başkanı, eşinin başkan olduğu kooperatife 2 yılda, 42 Milyon TL iş vermiş. Bu etik değil. Defalarca söyledik, bu yanlışa ısrarla devam ediyorlar. İncir çekirdeğini dolduran üretimlerini dev aynasında gösteriyorlar. Sorunlar çığ gibi büyüyor. Bunları kim çözer? AK Parti. Çünkü onlar konuşur, AK Parti yapar. Çok çalışmalıyız. 2024'te İzmir'in tamamını hizmetle buluşturmak için bugünden kolları sıvamalıyız" diye konuştu.