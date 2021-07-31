Son dakika... Alaçatı Mahallesi'nde bir gece kulübüne silahlı saldırıda bulunarak Baran Parlak'ın ölmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli ile sonradan yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çeşme Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Atiye’de silahlı dehşet!
OLAY
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kabul edilmedikleri bir gece kulübüne 25 Temmuz'da silahlı saldırıda bulunan bir grup, Baran Parlak'ın ölmesi, 1 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Polis ekiplerince ilk olarak 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 10 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.