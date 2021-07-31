İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 10 tutuklama

Son dakika... Alaçatı Mahallesi'nde bir gece kulübüne silahlı saldırıda bulunarak Baran Parlak'ın ölmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli ile sonradan yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çeşme Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atiye’de silahlı dehşet!

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İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kabul edilmedikleri bir gece kulübüne 25 Temmuz'da silahlı saldırıda bulunan bir grup, Baran Parlak'ın ölmesi, 1 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Polis ekiplerince ilk olarak 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı