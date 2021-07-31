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Haberler İzmir İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 10 tutuklama

İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 10 tutuklama

Son dakika... İzmir'in Çeşme ilçesinde 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 10 tutuklama
AA

31.07.2021, 10:40

Son dakika... Alaçatı Mahallesi'nde bir gece kulübüne silahlı saldırıda bulunarak Baran Parlak'ın ölmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli ile sonradan yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çeşme Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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OLAY

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kabul edilmedikleri bir gece kulübüne 25 Temmuz'da silahlı saldırıda bulunan bir grup, Baran Parlak'ın ölmesi, 1 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Polis ekiplerince ilk olarak 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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