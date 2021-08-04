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Haberler İzmir Dikili-Salihler’de çıkan yangın kontrol altına alındı

Dikili-Salihler’de çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Dikili ilçesi Salihler mevkiinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı. Yangının yol kenarından ağaçlık alana atılan bir sigara izmaritinden çıktığı üzerinde duruluyor

Dikili-Salihler’de çıkan yangın kontrol altına alındı
İHA

04.08.2021, 10:53

Son dakika edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Salihler altı mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık bir alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Birçok ağacın küle döndüğü yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Dikili Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangın mahallinde çok sayıda jandarma ve polis de görev aldı.



Vatandaşların el birliğiyle alevlerle mücadele edip söndürülmesi için çabaladığı yangınla ilgili Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Yangının E-87 karayolunda seyreden bir araçtan sorumsuzca atılan sönmemiş bir sigara izmariti nedeniyle çıktığını sanıyoruz. Ama yoğun çalışmaların ardından çok şükür yangın kontrol altına alındı" dedi.

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