FOÇA Belediyesi'nin Yeni Foça'daki Reha Midilli Sosyal Tesisleri'nin ruhsatsız olduğu iddia edilirken, bir vatandaş durumu CİMER'e bildirdi. Tesiste fast food tarzı yiyeceklerin bulunduğu öğrenilirken, vatandaşlara fiş-fatura kesilmediği öne sürüldü. Durumun araştırıldığı bildirildi.
Foça Belediyesi’nin işlettiği tesis ruhsatsız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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