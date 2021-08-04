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Haberler İzmir Foça Belediyesi’nin işlettiği tesis ruhsatsız

Foça Belediyesi’nin işlettiği tesis ruhsatsız

Foça Belediyesi’nin işlettiği tesis ruhsatsız

4.8.2021

FOÇA Belediyesi'nin Yeni Foça'daki Reha Midilli Sosyal Tesisleri'nin ruhsatsız olduğu iddia edilirken, bir vatandaş durumu CİMER'e bildirdi. Tesiste fast food tarzı yiyeceklerin bulunduğu öğrenilirken, vatandaşlara fiş-fatura kesilmediği öne sürüldü. Durumun araştırıldığı bildirildi.
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