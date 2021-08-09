CHP'li Foça Belediyesi yaşlı kadını elektriksiz ve susuz bıraktı

Foça ilçesinde yaşayan ve gidecek yeri olmayan Nefise Boğatimur'a (65), yaşadığı konteynere su ve elektrik bağlanacağı vaadi ile kentin 20 kilometre uzaklığındaki Bağarası mevkiinde yer gösterildi. Buraya yerleşen kadın, verilen sözün tutulmaması nedeniyle susuz ve elektriksiz kaldı. Yalnız yaşayan yaşlı kadın, Foça Belediyesi'nden verilen sözün yerine getirilmesini istedi.





"HALİM ÇOK FENA NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Konteynerde yaşayan, akrabalarından ve kardeşlerinden ayrı yaşayarak hayatını yalnız devam ettiren Nefise Boğatimur, "Yemeğimi evde yapamıyorum, dışarıda yemek yiyorum, arkadaşların yanında kalıyorum, banyomu temizliğimi yapamıyorum. Karanlıkta kalıyorum, sıkılıyorum tansiyon hastasıyım. Halim çok fena ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Çalışamadığını ifade eden Boğatimur, "Eskisi gibi değilim, gücüm yok. Kadın olarak evde tek başına kaldığım için elektriksiz yatamıyorum evde, ellerin evine gidip yatıyorum. Bana kimse destek olmuyor, yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

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