İzmir’de korkunç kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Mordoğan Mahallesi Ardıç mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. idaresindeki 35 HA 7705 plakalı pikap türü araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yapılan kontrollerde araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sürücü E.B., ile birlikte araçta bulunan 2'si ağır 12 kişi ise ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan, Selin Kabakçı'nın cenazesi ilçede bulunan Mordoğan İskele Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, araç sürücüsü E.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.