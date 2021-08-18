8 bin 900 liralık huzur hakkını ifşa ettiler!

AK Parti'nin, CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve bazı meclis üyelerinin Torbel şirketinden huzur hakkı almasına tepki göstermeye devam ediyor. Yaptıkları açıklamalarla CHP'li yönetime tepki gösteren AK Parti teşkilatı bu kez de ilçe binasına afiş astı. Torbalı Belediyesi Başkanı Mithat Tekin ve huzur hakkı alan meclis üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı afişte şu ifadeler yer aldı: "Eyy Torbalı halkı bunları biliyor muydunuz? Bankamatikçi CHP'li meclis üyeleri. CHP'li belediye meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Mithat Tekin belediye şirketi Torbel'den huzur hakkı adı altında aylık 8 bin 900 TL maaş alıyorlar. Torbalı'nın hakkını size yedirmeyeceğiz."

'BUNUN ADI SİYASİ RÜŞVET'

TORBALI Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili AK Partili Özgür Erman Çağlar, Torbalı Belediye Başkanı CHP'li Mithat Tekin'in ve bazı meclis üyelerinin Torbel şirketinden yönetim kuruluna yer alarak aylık 8 bin 900 TL huzur hakkı aldığını gündeme getirmişti. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın bu duruma, "Bunun adı siyasi rüşvet" diyerek tepki göstermişti. Başkan Mithat Tekin ise konuyla ilgili, meclis üyelerinin maaş değil, huzur hakkı aldığını, bunun AK Parti döneminde başladığını ifade etmişti.