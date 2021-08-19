Fırat’ın ölüm nedenini el swap’ları belirleyecek

İZMİR Karabağlar'a bağlı Yeşilyurt Vatan mahallesinde evde 6 arkadaşın bulunduğu bir partide 22 yaşındaki Fırat Budak, iddiaya göre bir anda cebinden çıkardığı silahı kafasına dayayıp intihar girişiminde bulundu. Ambulansla Atatürk Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Budak tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

O sırada evde bulunan kız arkadaşı Aslı Aylin Ördek (19), Hasan Polat Öztürker (35), Yağmur Taşyontar (31) ve Tuncay Böke (35) isimli şahısların ifadesine başvurulurken, savcılığın talimatıyla el swap'larının alınmasına karar verildi. Ölen Fırat Budak'ın sevgilisi Aslı ile arkadaşları Hasan, Yağmur ve Tuncay'ın ifadelerinde, Fırat'ın kendileriyle sohbet ettikleri sırada birden belindeki silahı başına dayayarak intihar ettiğini söyledikleri öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL