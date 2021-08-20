Azmin zaferi

İzmirli Hasancan Keleş, 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depreme Bornova ilçesindeki okulunda yakalandı. Hasar gören okulundan hemen çıkan 17 yaşındaki Hasancan Keleş, anaokulu öğretmeni annesi Emel, babası Hakan ve kardeşi Enes ile yaşadığı Bayraklı ilçesindeki evine koştu. Evinin de depremde hasar aldığını gören Keleş, ailesinin sağlıklı olduğunu ancak en yakın arkadaşlarından Arda Baran Demir'in enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini öğrendi.

BİRLİKTE HAZIRLANDILAR

Hayatı depremle bir anda değişen, evini, okulunu değiştiren, hasar gören binalarda kalan kitaplarını dahi kaybeden Hasancan Keleş, kayıplarına ve kötü günlere rağmen YKS'ye hazırlanmayı sürdürdü. Genç depremzede zorlu süreçte derslerine sarılarak sınavda sayısal alanda 527,9 puan elde etti ve Türkiye 174'üncüsü olmayı başardı. Ailesinin hayatta olmasına çok sevindiğini belirten Keleş, "Eve gittim ve güvende olduklarını görünce çok sevindim. Bu süreçte maalesef arkadaşım Arda Baran'ı kaybettim. Onu da sık sık anıyorum. O gün birlikte ders yapmıştık, sonra evine geçti ve depreme de orada yakalandı" dedi. Keleş, 2017'deki TEOG sınavında birinci olan arkadaşı Arda Baran Demir ile gelecek hayalleri kurduklarını, onu kaybetmenin üzüntüsünü halen yaşadığını aktardı.

DEPREM ÜZERİNE ÇALIŞACAK

Tüm yaşadıklarına rağmen YKS'de derece yapmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Keleş, "Çok mutlu oldum. Herkes hedefleri doğrultusunda ilerlemeli bence. Ne yaşarsa yaşasın hayatlarını kurtarmaya çalışmalı. Ülkesine, milletine faydalı olmalı. Bundan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi almak, yapay zeka sayesinde depreme karşı erken uyarı sistemini içeren çalışmalar yapmak istiyorum" diye konuştu. Hasancan Keleş'in fizik öğretmeni Taylan Arıkan ise deprem sürecinde morali bozulan öğrencilerinin büyük çaba göstererek başarıya ulaştığını ifade etti.