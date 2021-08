Ödemiş’in gizli hazinesi Bademli

Belki, 'dalında badem' zamanı değil. Haklısınız, badem ağaçları önümüzdeki bahara kadar çiçek açmayacak. Bunları boş verin, Ödemiş Bademli her mevsim gezilmeye görülmeye değer. İzmir'e 120, Ödemiş'e 19 km uzaklıkta. Doğusunda Beydağ, batısında Ovakent, kuzeyinde Kaymakçı, güneyinde ise Aydın ilinin Köşk ve Sultanhisar ilçeleri yer alıyor. Fidancılığın ana yurdu olarak gösterilen Bademli'ye ayak bastığınızda sizi beldenin sıcakkanlı ve son derece çalışkan insanları karşılayacaktır. Kendinizi bir anda samimi bir sohbetin içinde bulurken, bir yandan da "acaba ben bu insanlarla daha önce tanışmış mıydım?" düşüncesine kapılabilirisiniz.



BAŞDÖNDÜRÜCÜ GÜZELLİK

Bademli, her mevsim ziyaretçilerine kapısını ardına kadar açıyor. Tarihi dokusuyla da görenleri kendine hayran bırakan şirin kasabada, tarihi Salih Efendi, Çapanoğlu ve Apbaş Mescitleri ile Abdülbaki, Hayrettin Efendi, Kılcı Mehmet Ağa ve Derviş Ağa camileri zengin kültür varlıkları olarak hemen gözünüze çarpıyor. Akdeniz iklim özelliklerine sahip binlerce çeşit bitkinin yetiştiği Bademli, Aydın dağlarından gelen çeşitli çayların son derece zengin kaynak suları ile besleniyor. Cenneti andıran yaylalarında ise kestane, ceviz, elma gibi meyveler ile barbunya ve fasulye gibi sebzeler yetiştiriliyor. Son yıllarda da göz alıcı kirazı ile ünlü.



DOĞA SPORLARI VE KÜLTÜR

Bademli, zengin bir kültürel dokuya da sahip. İğne oyası, dantel oyası, boncuk oyası ve kaneviçe tarzı el işleri en gözde olanları. Bunun yanında, Çaputçul dokuma, Peştamal, Pembezar dokuma ve keçecilik hala yaşayan meslekler. Bademli, son yıllarda dağcılık ve doğa yürüyüşü kulüplerinin de ilgisini çekiyor. Yamaç paraşütü ise adrenalin tutkunlarının yükselen trendi.



FİDANCILIĞIN BAŞKENTİ

Bademli'de, iklimin ve bölgesel farklılığın getirmiş olduğu rutubet ormanı ve ağacı kendiliğinden yaratmıştır. Doğanın bu imkanını kullanan Bademlilier, tohumdan ve çubuktan meyve fidanlarını yıllar önce üreterek bugün dünya çapında ünü duyulan kooperatifin temelini atmışlardır. Ata mesleği olan fidancılık zaman içinde küçük arazilerde yoğun emek verilerek ailelerin geçim kaynağına dönüşmüştür. Bugün yüzlerce üretici kontrollü ve sertifikalı fidan üretimi yapmaktadır.



POTOMİA KALESİ:

XIII. Yüzyılda, Bizanslılar ya da Cevevizliler eliyle yapılmış olduğunu sandığımız kale, Pazaryeri köprüsünün doğusunda Selvi çayı ile Aktaş deresinin arasında ve her iki akarsuyun birleştiği noktaya yakın olup, Aktaş denilen yerdedir. Koruma kalesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir.



ÇEŞME:

Aşıklaroba mahallesinde, yukarı Kabaşlar denilen yerde, Şeyh İbrahim'lerin evinin batı duvarında 1852 yılında yapılmış bir hayrattır. Bugün suyu akmadığı için kullanılmamaktadır. Taş kitabesi ise yıllar önce sökülüp, götürülmüştür



TÜRBE:

Halkın, "Evliyabaşı" dediği yerde 5 mezar bulunmaktadır. Mezarşarın üstünde ise herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Söylenceye göre mezarların yaklaşık 690 yıl önce 'Potamia' Bizanslıların ya da Cenevizlilerin elindeyken buraya fetih için gelen Türk birliğine ait askerlere ait olduğu sanılmaktadır.



HAYRETTİN EFENDİ CAMİ:

Halk arasındaki söylenceye göre, Beydağ'ın 'Korga' yöresinden Bademli'ye "Arapbaş" adında bir oymak gelir. Oymağın beldeye yerleştiği yere günümüzde Akçalı Mahallesi adı verilir. Arapbaş oymağı önderlerinin torunlarından Hacı Haliloğlu Hayrettin Efendi tarafından XIII. Yüzyılda çarşının içine yaptırılan bu cami günümüzde tüm heybetiyle ayaktadır.

KILCI CAMİ:

Bademli'nin en önemli yapıları arasında gösterilir. Aşıkoba Mahallesi'ndeki bu eşsiz cami iç süslemeleri ve duvar resimleriyle ile adeta göz kamaştırıyor. Camide, restorasyon çalışmaları ise halen devam ediyor.

SALİH EFENDİ MESCİDİ:

1819'da Yenikahve'de yaptırılmıştır. 1931'de onarım görmüş ve günümüzde ibadete açıktır.

ÇAPANOĞLU MESCİDİ:

Çapanoğlu Mustafa Ağa tarafından 1824'de Pazar yerinde yaptırılmıştır. 1946'da ise Kızılcızade Ahmed Ağa tarafından genişletilmiştir.

APBAŞ MESCİDİ:

1864'de Arapbaşoğulları tarafından yaptırılmıştır. Akçalı mahallesinde bulunan bu tarihi değer de günümüze ulaşamayan yapılar arasında yer almaktadır.

ABDÜLBAKİ CAMİ:

1853'de Yakaçelebi Mahallesinde Baki oğulları tarafından yaptırılmıştır, 1935 ve 1966'da iki önemli restorasyon geçirmiştir.

DERVİŞ AĞA CAMİ:

1849'da Pazaryerinde Hacı Mustafa tarafından yaptırılan cami, sonradan onarım görse de günümüzde ne yazık ki özelliğini yitirmiştir.

KADI OTURAĞI:

Hayrettin Efendi Cami'nin kuzey bitişiğinde, yaklaşık 200 yıllık bir yapıydı. Yapı gereçleri ise taş, ağaç ve saman karıştırılmış çamurdu. İki odası olan bu yapıda, Osmanlı döneminde kadılar otururlardı. Tarihin derinliklerine gömülen bu eşsiz yapıda, İnce Mehmet Efe'nin kızanları ile birlikte 1907 yılında zaptiyeler tarafından öldürüldüğü kayıtlara geçmiştir.



NASIL GIDILIR?

ademli, İzmir'den toplam 120 km uzaklıkta. Özel aracınızla sadece 60 dakika. Eğer toplu taşıma araçlarını tercih ederseniz, İzmir'den tren ve otobüslerle ilk önce Ödemiş'e, ardından minibüslerle yarım saatlik bir keyifli yolculuğun ardından Bademli'ye ulaşabilirsiniz



YÖRESEL YEMEKLERDEN TATMAYI İHMAL ETMEYİN

Bademli'ye gelip de, eşsiz yemeklerini tatmamak olmaz. Keşkek, ekmek dolması, yağlı sulu akıtma, kestirme, ıspanak çorbası, höşmerim, heybeli çorba, yağlı ekmek, sinkonta, ısırgan avukması, pancar turşusu, ıspanak pilavı ve dibile türü yöresel yemekler oldukça farklı tatlar. Sacta pişirilen oğlak etinden yapılan kavurma ise beldenin favorisi. Kabakaşı ve kalburabastı tatlıları da yemek keyfini tamamlayan unsurlar. Dere Restoran şelalenin serinlik veren havasıyla çok iyi bir seçenek. Kasabadaki yöresel pide salonlarında Ödemiş'in Töngül pidesi ilginizi çekebilir. Bademli'nin yakınlarındaki et lokantalarında tandır, kokoreç gibi yemekler oldukça meşhur. Fiyat seçenekleri ise oldukça makul.