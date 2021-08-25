Kentsel dönüşümde devrim gibi formül

İzmir'de yıllardır yerel yönetimler eliyle kağnı hızında ilerleyen kentsel dönüşüme doping etkisi yaratacak bir adım için harekete geçildi. Yeni Asır'ı ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İzmir'de 'Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı' kuracağını açıkladı. Birimin 1 ay içinde kurulacağını belirten Nasır, "Bu başkanlık direkt bakanlığa bağlı olacak ve vatandaş bulunduğu imar adasında kentsel dönüşüme gitmek için 3'te 2 çoğunluğu sağladığı ve belediyeye müracat edip sonuç alamadığında devreye girecek. Vatandaş ada bazında çoğunluğu sağlayıp başvuru yaptığında hem müsaade hem de emsal artışı verilecek. Bunu bakanlık verecek. Yani belediyeleri beklemeyeceğiz" dedi.

DÖNÜŞÜMÜ İSTEMİYORLAR

İzmir'de yerel yöneticilerin siyasi risk gördüğü için kentsel dönüşümü hızlandırmadıklarını anlatan Nasır, Büyükşehir'in 2005'ten bu yana kentsel dönüşüm kapsamında sadece 835 daire inşa ettiğini vurguladı. "Çünkü bunların bir şey yapmaya niyeti yok" diyen Nasır, "Maalesef şu an Tunç Soyer de insanların bu deprem travmasından oluşan dönüşüm talebini seçimin olacağı 2024'e kadar nasıl öteleyebilirim derdinde. Benim çabam ise, İzmir'de bir depremde oluşabilecek büyük faciaları nasıl önleyebiliriz, dönüşümü nasıl teşvik edebiliriz yönünde. İzmir'i büyük tehlike bekliyor. Çünkü burada konutların yüzde 80'inin dönüşmesi lazım. Biliyorsunuz son depremin olduğu Sisam fayı bizim fayımız değil. Kentteki 17 faydan 13'ü aktif. Bir deprem olursa hepimiz altında kalırız" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün hızlanması için belediyelerin ada bazında planlama yapması gerektiğini ifade eden Nasır, şöyle devam etti: "Çözüm çok basit. Yeni plan değil ada bazında plan tadilatı yapacaklar. Emsali de istediği gibi verecek ancak bunu yaparken de tabi ki, evrensel planlama ilkelerine dikkat edecek. Yani yeterli sosyal donatı alanı bırakacak. Belediyelerin bunun için bakanlıktan icazet alması da gerekmiyor. Bu kanunen belediyelerin uhdesinde. İzmir'in kurtuluşunun tek çözümü mahkemelerin de engel olamayacağı kanunun verdiği yetkinin kullanılıp plan tadilatının yapılmasıdır."

DAİRE BAŞKANLIĞI ÇÖZECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir adım atacağını açıklayan Nasır, şöyle devam etti: "İzmir'de bir ay içinde direkt bakanlığa bağlı bir Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kurulacak. Vatandaş 3'te 2 çoğunluğu sağladığı takdirde belediyeden sonuç alamadıysa buraya başvurabilecek. Ada bazında 3'te 2 çoğunluk sağlayıp müracaat ettiğinde hem müsaade hem de emsal artışı vereceğiz. Yani belediyeyi beklemeyeceğiz. Bu arada dinamikleri de harekete geçireceğiz. Özel sektör ve vatandaş gitsin kendi arasında imar adasında 3'te 2 çoğunluğu sağlayıp kentsel dönüşüm için anlaşsın ve başvursun yeter" dedi.

'EMSAL KAYIPLARI TELAFİ EDİLECEK'

EMSAL artışı verileceği sözlerine de açıklama getiren Nasır, şöyle konuştu: "Yeni yapılan binalar asansör ve yangın yönetmeliklerine mutlaka uyması gerektiğinden emsal kayıpları oluyor. Bakanlık, bunların giderilmesi ve belki de finanse edilmesi için yüzde 10-20 civarında emsal artışı verebilecek. Belediyelerin yetişemediği noktalarda vatandaş bizden destek isterse, 3'te 2 çoğunluğu sağlayıp gelmesi halinde biz planlarını onayacağız. Bunun için de ayrıca bir yasa çıkmasına gerek yok. Bu şekilde bürokrasiyi de ortadan kaldıracağız. Burada direk bakana bağlı bir daire başkanı olacak."

'DAVA AÇILSA DA ENGELLENEMEZ'

NASIR, "Peki kentsel dönüşüme gitmek istemeyen 3'te 1'lik kesimin dava açması söz konusu olursa bu yargıdan dönmez mi?" sorusuna ise, "Yok hayır engelleyemiyor. Çünkü kanun var. Dava açan hiçbir sonuç alamaz" dedi. Kentsel dönüşüm yasasında vatandaşı koruşan muazzam değişiklikler olduğunu da ifade eden Nasır, şunları kaydetti: "Örneğin müteahhit vatandaşı istismar edemeyecek. Orada müteahhit iş yaparken hak ediş usulü ile yapacak. İşi kat karşılığı alsa dahi belediyenin kontrolünde tapuların satışı hak ediş usulü olacak. Gerekli teminat verme şartları da getirildi. Her gelen müteahhit teminatsız bir şekilde iş yapamayacak."

NASIR, "Peki kentsel dönüşüme gitmek istemeyen 3'te 1'lik kesimin dava açması söz konusu olursa bu yargıdan dönmez mi?" sorusuna ise, "Yok hayır engelleyemiyor. Çünkü kanun var. Dava açan hiçbir sonuç alamaz" dedi. Kentsel dönüşüm yasasında vatandaşı koruşan muazzam değişiklikler olduğunu da ifade eden Nasır, şunları kaydetti: "Örneğin müteahhit vatandaşı istismar edemeyecek. Orada müteahhit iş yaparken hak ediş usulü ile yapacak. İşi kat karşılığı alsa dahi belediyenin kontrolünde tapuların satışı hak ediş usulü olacak. Gerekli teminat verme şartları da getirildi. Her gelen müteahhit teminatsız bir şekilde iş yapamayacak."

KARŞIYAKA'DA PLANLAR ASKIYA ÇIKTI

İZMİR'DE Karşıyaka Belediyesi, deprem sonrası bina yenileme süreçlerinde yaşanan sorunları gidermeyi ve riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan plan notu düzenlemesini tamamlayarak askıya çıkardı. 'Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan' sınırlarının belirlendiği plan notu sayesinde, ilçedeki hasarlı ve riskli binalar mevcut yapılaşma haklarında herhangi bir kayıp olmadan yenilenebilecek.

İZMİR Büyükşehir Meclisi'nin 1 Mart 2021 tarihinde oy birliği ile karara bağladığı 'Ruhsatlı Yapıların Dönüşümünde Karşılaşılan Sorunların Çözümüne İlişkin Usul ve Esaslar' kapsamında, Karşıyaka Belediyesi tarafından bir plan notu çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmanın, risk grubundaki binaların dönüşümünü hızlandırmayı amaçladığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu düzenlemeyle, olası afetlere hazırlıklı olunması yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına çok önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

ERHAN GÜLENÇ