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Haberler İzmir Aliağa'daki gemi geri dönüşüm tesislerinde asbest iddiası

Aliağa'daki gemi geri dönüşüm tesislerinde asbest iddiası

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Aliağa'daki Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'nin etrafında asbest tespit edildiği yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, asbest söküm işlemlerinin uzman ekipler tarafından denetim altında yapıldığı ve atıkların kapalı ortamda depolanmasının ardından bertaraf edildiği bildirildi.

Aliağa’daki gemi geri dönüşüm tesislerinde asbest iddiası
AA

31.08.2021, 18:14

Bazı gazetelerde yer alan "gemi geri dönüşüm bölgesi çevresinde asbest lifleri tespit edildiği" yönündeki iddialara ilişkin haberlerle ilgili Müdürlükten yapılan açıklamada, Aliağa'daki bölgeye söküm amacıyla getirilmek istenen gemiler için Basel Sözleşmesi kapsamında notifikasyon onayı verildiği belirtildi.

Bu onay için asbest miktarını da içeren "IHM raporu" ile asbest uzmanı ve çevre mühendisinin hazırladığı gerçekleme raporunun istendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başvurulara istinaden Müdürlüğümüzce tesislerde ve baştankara yapılan gemilerde denetlemeler yapılmakta ve notifikasyon onayları denetleme sonucunda değerlendirilmektedir. Asbest bulunan gemilerde asbestli bölgede söküm işlemleri, konusunda uzman firma ve kişiler tarafından yapılmakta ve sökülen asbest atıklarının tamamen kapalı alanda geçici depolanarak bertarafa gönderilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca ülkemize söküm amacıyla getirilen veya getirilecek gemilerde fazla miktarda asbest bulunması durumunda gemilere notifikasyon onayı verilmemekte ve mahrece iade işlemleri gerçekleşmektedir."

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